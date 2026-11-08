Funcionario del SNAI resultó herido durante un asalto en una barbería de Quito

Fecha de publicación: 8 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de noviembre de 2026

Un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) resultó herido de bala durante un supuesto asalto registrado la noche del sábado 7 de noviembre de 2026 en una barbería del norte de Quito.

Funcionario del SNAI fue herido en una barbería del norte de Quito

La emergencia se reportó cerca de las 19:00 en un local ubicado en las calles Isla Seymour y Floreana.

Según información de la Policía recogida por el El Diario de Manabí, dos personas habrían entrado al establecimiento con la intención de robar. En medio del hecho se realizaron disparos y uno de ellos alcanzó al funcionario.

El hombre fue llevado a una casa de salud de emergencia; su condición es estable, según el medio.

La víctima fue identificada como asistente del Viceministro del sistema penitenciario, sin embargo, los registros públicos señalan que ocupa el cargo de Secretario de Dirección en el SNAI desde 2025.

Policía busca identificar a los responsables

Agentes especializados acudieron al sitio después de la alerta y levantaron indicios para la investigación.

Entre los elementos encontrados consta una vaina, que será sometido a pericias como parte del proceso investigativo.

La Policía también recogió videos de cámaras de seguridad instaladas en el sector. Ese material podría permitir establecer cómo huyeron los sospechosos y aportar elementos para su identificación.

Hasta la tarde de este domingo no se reportaron detenidos por este caso. Las investigaciones continúan.

El ataque ocurrió en un contexto de preocupación por los robos a establecimientos del norte de Quito. EL COMERCIO informó esta semana sobre un asalto armado a una agencia bancaria en La Pradera, donde cinco hombres amenazaron al personal de seguridad y sustrajeron aproximadamente 6 000 dólares.

❓ ¿Qué ocurrió con el funcionario del SNAI en Quito?

Un funcionario del SNAI resultó herido de bala durante un presunto asalto en una barbería.

El hecho ocurrió la noche del sábado en el norte de la capital.

❓ ¿Dónde ocurrió el ataque?

El hecho se registró en las calles Isla Seymour y Floreana.

La alerta fue reportada alrededor de las 18:55.

❓ ¿Cuál es el estado de salud del funcionario?

El funcionario permanece estable y bajo atención médica.

Fue trasladado a una casa de salud después del ataque.

❓ ¿Fue un atentado contra el funcionario?

Hasta ahora no existe información oficial que confirme un ataque dirigido contra él.

La hipótesis inicial de la Policía apunta a un robo armado dentro del establecimiento.

❓ ¿Hay detenidos por el hecho?

No. Hasta el momento no se han reportado detenciones.

La Policía analiza cámaras de seguridad y otros indicios para identificar a los responsables.