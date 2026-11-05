Cinco personas robaron un banco en el norte de Quito

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Cinco hombres armados asaltaron una agencia bancaria en el sector de La Pradera, en el norte de Quito, la mañana de este jueves 5 de noviembre de 2026. Según el informe policial, los sospechosos amenazaron al personal de seguridad con armas de fuego y sustrajeron aproximadamente 6 000 dólares.

La Policía investiga una posible relación entre este robo, el hallazgo de una mochila con explosivos en el Complejo Judicial Norte y una alerta de bomba en una gasolinera del norte de la capital.

Patricio Almendáriz, comandante de la Zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito, señaló que los presuntos responsables del asalto bancario serían los mismos que dejaron el artefacto explosivo en el complejo judicial. Los investigadores tampoco descartan que el objeto sirviera como distractor para facilitar el atraco.

Cinco sujetos armados ingresaron a la agencia bancaria

El asalto ocurrió en una entidad financiera ubicada en el sector de La Pradera, en el norte de Quito. De acuerdo con el informe policial, los cinco sospechosos llegaron a pie y amenazaron con armas de fuego al personal de seguridad.

Durante el atraco, los delincuentes también intimidaron a empleados y clientes de la institución bancaria. El reporte policial cifra en aproximadamente 6 000 dólares el monto sustraído por los asaltantes.

Después del robo, los cinco hombres abandonaron el lugar y escaparon en tres motocicletas. La Policía inició las investigaciones para identificar a los responsables y establecer su paradero.

Policía investiga vínculo con explosivos en el Complejo Judicial Norte

El comandante de la Zona 9, Patricio Almendáriz, señaló que los investigadores analizan una posible conexión entre el robo y el artefacto explosivo que apareció en el Complejo Judicial Norte.

Según el oficial, los presuntos responsables del asalto bancario serían las mismas personas que dejaron la mochila con explosivos en ese edificio. Esta hipótesis forma parte de las investigaciones policiales sobre los hechos registrados durante la jornada.

Los uniformados también analizan la posibilidad de que el artefacto funcionara como una distracción para facilitar el ingreso de los delincuentes a la entidad financiera y su posterior escape.

Alerta de bomba en una gasolinera también entra en la investigación

La Policía tampoco descarta una posible relación entre el asalto bancario y una alerta de bomba en una gasolinera del norte de Quito.

Los tres hechos forman parte de las líneas de investigación que las autoridades analizan para determinar si existe una acción coordinada. Hasta el momento, el reporte disponible no confirma una conexión definitiva entre las alertas y el robo.

La investigación busca establecer la identidad de los sospechosos, las circunstancias del asalto y el posible papel de los objetos explosivos dentro de estos episodios registrados en el norte de la capital.

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