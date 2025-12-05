Fiestas de Quito se viven al máximo este 6 de diciembre con una agenda de arte, música y tradiciones

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Quito celebra sus Fiestas con una amplia agenda cultural y comunitaria este sábado, 6 de diciembre.
La capital ofrece actividades gratuitas para todo público, desde recorridos patrimoniales hasta conciertos y eventos barriales.
La Casa de las Artes La Ronda invita a recorrer su espacio patrimonial y conectar con la historia y la memoria del Centro Histórico.
Este lugar, parte de la Red Metropolitana de Cultura, presenta experiencias culturales donde el pasado dialoga con el presente. La entrada es libre.
La exposición Vida y cotidianidad mostrará cómo era la vida en La Ronda en el siglo XVIII, cuando se consolidó como un punto clave de oficios y tradiciones.
El recorrido destaca las casas de empeño, zapaterías, talleres artesanales, imaginería y panaderías tradicionales.
Horario: 09:30 a 20:00.
La Administración Eugenio Espejo propone varias jornadas de integración comunitaria.
De 14:00 a 23:00 habrá actividades en Osorio y en el barrio Ana María, en las casas barriales de cada sector.
De 14:00 a 18:00, la programación se trasladará a Gustavo Almeida, San Carlos, Flavio Alfaro y Pasaje Almeida, en las canchas de la liga barrial de la Occidental.
A las 11:00 se realizará una actividad en Pinar Bajo, en el bulevar de la iglesia de la Concepción.
De 14:00 a 23:00 continuará la celebración en el barrio El Bosque, en la Casa Barrial de la calle 26 de Agosto.
El tradicional encuentro El Machalazo se desarrollará de 16:00 a 22:00 en La Concepción, en la calle Vaca de Castro.
En La Mena, a las 19:00, se realizará una velada con música y banda de pueblo en las canchas de Reino de Quito.
La Administración Manuela Sáenz impulsa la activación comercial Ruta Espejo de 11:00 a 22:00, en el Pasaje Espejo.
Habrá gastronomía, presentaciones artísticas y peatonalización de la calle García Vicente León.
La Serenata Quiteña iniciará a las 15:00 en el Parque Puertas del Sol con música, danza, feria de emprendimientos y actividades de lectura.
El Desfile de las Identidades arrancará a las 09:00 en El Condado y Cotocollao, con organizaciones culturales y educativas.
El Rock Fest Valle de Tumbaco reunirá al metal quiteño de 11:00 a 18:00 en el estadio de Checa, mientras que Calacalí rendirá homenaje a la música ecuatoriana de 10:00 a 14:00 en su parque central.
Desde las 14:30, la Plaza de San Francisco vibrará con Katty Egas, Kichwa Rimak y la Orquesta San Andrés.
El acceso es libre.