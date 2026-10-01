Explosión por fuga de gas deja una persona herida en Chillogallo, sur de Quito

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Una deflagración registrada dentro de una vivienda movilizó al Cuerpo de Bomberos de Quito hacia el sector de Santa Bárbara de Chillogallo, en el sur de la capital. La emergencia ocurrió al interior del inmueble y dejó a una persona afectada.

Los equipos de emergencia atendieron a la persona en el lugar. El afectado presentó quemaduras de segundo grado en el rostro y los bomberos lo trasladaron a una casa de salud para que recibiera atención médica. El Cuerpo de Bomberos informó sobre la emergencia y explicó qué significa una deflagración.

¿Qué es una deflagración?

Una deflagración es una combustión que ocurre de manera muy rápida. Este fenómeno puede producirse cuando existe una fuga de gas y este se acumula dentro de un espacio cerrado.

En esas condiciones, una chispa o una fuente de calor puede provocar que el gas acumulado se encienda. La combustión ocurre rápidamente y puede generar una emergencia dentro de una vivienda.

En el caso registrado en Santa Bárbara de Chillogallo, la deflagración ocurrió al interior de una casa. La emergencia requirió la intervención de los bomberos, quienes atendieron a la persona afectada por las quemaduras.

El Cuerpo de Bomberos Quito recordó que las instalaciones de gas requieren revisiones periódicas. Esta medida permite comprobar su estado y detectar posibles problemas antes de que generen una emergencia.

Bomberos trasladaron a una persona afectada

Durante la atención de la emergencia, los equipos brindaron atención prehospitalaria a una persona que sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro. Después de recibir la primera atención, los bomberos trasladaron al afectado a una casa de salud.

El Cuerpo de Bomberos también recordó a la ciudadanía que debe revisar periódicamente el estado de las instalaciones de gas. Una fuga y la acumulación del combustible en un espacio cerrado pueden generar condiciones para una deflagración si aparece una chispa o una fuente de calor.

La institución recomendó mantener controles sobre las instalaciones de gas como una medida de prevención. Además, ante cualquier emergencia, pidió comunicarse con el número 9-1-1 para solicitar ayuda.

🧑🏼‍🚒 #Ahora | Atendemos una emergencia por una deflagración registrada al interior de una vivienda en el sector de Santa Bárbara de Chillogallo, al sur de Quito.



🚑 Brindamos atención prehospitalaria a una persona afectada con quemaduras de segundo grado en su rostro y lo… pic.twitter.com/nRIAsgOv10 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) October 1, 2026

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