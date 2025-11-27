La tarde del 25 de noviembre terminó con un hecho violento que conmocionó a los moradores de La Argelia, en el sur de Quito. Un adolescente de 16 años fue encontrado sin vida en una calle del sector después de haber sido atacado físicamente, de acuerdo con la información registrada en un parte policial.

La emergencia del estudiante se reportó durante una riña callejera en La Argelia, en el sur de Quito

Agentes de la policía recibieron una alerta a las 18:10 por una pelea en el barrio. Cuando llegaron al punto observaron a los paramédicos del Cuerpo de Bomberos asistiendo al joven, quien permanecía recostado en la vía.

El personal médico les informó que no registraba signos vitales y que tenía múltiples golpes, incluido un impacto fuerte en la cabeza.

Los investigadores confirmaron que el menor de edad estudiaba en un colegio del mismo sector, ubicado a pocas cuadras de donde se produjo el ataque.

Testimonios señalan a dos agresores

Testigos presenciaron el hecho e indicaron que dos sujetos atacaron al adolescente con puñetes y patadas. Después, se alejaron en dirección a la avenida Simón Bolívar. Los uniformados realizaron un operativo para localizarlos, pero no lograron ubicarlos.

En el parte policial también consta otra versión inicial en la que se menciona a un solo agresor, aunque los testigos que hablaron con los investigadores insistieron en que fueron dos.

Golpes visibles y nuevas evidencias

Durante el levantamiento del cuerpo, los peritos observaron lesiones en el rostro, además de raspaduras en la rodilla y en las manos. Según testigos, los dos agresores habrían agredido físicamente con varios golpes y patadas.

En el bolsillo del pantalón encontraron un teléfono celular que será analizado para obtener pistas que permitan avanzar en la indagación. El cadáver fue trasladado al Departamento de Medicina Legal para realizar la autopsia correspondiente.

