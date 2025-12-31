La Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (EMASEO EP) informó este 30 de diciembre de 2025 que solicitó la ejecución de las garantías técnicas de los camiones recolectores tipo satélite adquiridos a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Eso, debido al incumplimiento de mantenimiento preventivo por parte del proveedor INDUACERO.

La medida busca -según el comunicado- proteger los recursos públicos y asegurar la operatividad de la flota de recolección.

Más noticias:

Emaseo exige reposición inmediata de camiones satélite por incumplimiento de proveedor

EMASEO EP formalizó la solicitud de terminación unilateral y anticipada del contrato entre PNUD e INDUACERO. La decisión surge luego de que el proveedor no cumpliera con los plazos establecidos para los mantenimientos preventivos de los camiones satélite.

Esta situación motivó la activación de mesas de diálogo y la realización de un peritaje técnico independiente para determinar la causa de los problemas reportados en los vehículos.

Lee más: Romería a El Quinche cuenta con un plan de limpieza de Emaseo

Reposición total de camiones bajo garantía técnica

Con base en la verificación técnica, EMASEO EP exige la reposición completa de los camiones satélite conforme a los términos contractuales.

El PNUD, como garante del cumplimiento, deberá asegurar el procedimiento técnico, administrativo y legal correspondiente para restablecer la flota afectada.

Esta acción refuerza la obligación del proveedor de cumplir con los estándares de calidad y funcionalidad ofrecidos al momento de la adquisición.

Te puede interesar: Emaseo sostiene que recolección de basura se normalizará completamente hasta la noche del 18 de diciembre

Auditoría integral para proteger recursos municipales

La empresa pública solicitó al PNUD la activación de una auditoría integral del proceso de adquisición, la cual se incluirá en el Plan de Auditoría 2026, cubriendo los ejercicios 2024 y 2025.

La medida pretende garantizar la transparencia en la contratación y verificar que los procedimientos cumplieron con la normativa vigente.

Mientras se ejecutan las acciones contractuales, EMASEO EP reorganizó rutas y ajustó la flota operativa para mantener la recolección de desechos sin interrupciones en los sectores atendidos por los camiones satélite.