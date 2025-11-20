La romería a la Virgen de El Quinche convoca cada año a miles de personas que caminan largas distancias para cumplir sus promesas. Este flujo masivo de peregrinos exige un acompañamiento constante y servicios que mantengan las vías en buenas condiciones durante toda la jornada.

Más noticias

Para atender esa necesidad, Emaseo activará un operativo especial de limpieza desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre. La empresa trabajará en las principales rutas de acceso y en los puntos de mayor afluencia. Su objetivo es mantener los espacios limpios, reforzar la recolección de desechos y garantizar servicios sanitarios temporales para que los caminantes avancen en un entorno seguro y ordenado.

Instalación de infraestructura y despliegue operativo

Desde el viernes 21, Emaseo iniciará la colocación de infraestructura para apoyar la romería. La empresa ubicará 18 baterías sanitarias móviles en sitios de alta concentración de peregrinos. Entre ellos se encuentran el parque central de El Quinche, el campo Mariano, Calderón, Guayllabamba, Yaruquí y Checa.

También colocará una caja de acopio de 27 m³ en la cabecera parroquial de El Quinche para facilitar la gestión de los residuos sólidos. A lo largo del tramo Carapungo–Oyacoto, dispondrá seis contenedores de superficie para reforzar la capacidad de recolección.

Durante el fin de semana, Emaseo desplegará cuatro rutas de limpieza con personal y maquinaria especializada. Los equipos realizarán barrido manual, recolección de desechos, hidrolavado de zonas críticas y mantenimiento permanente de las baterías sanitarias. Estas labores contarán con el apoyo del personal operativo de los cuartelillos de Calderón, La Ofelia, Tumbaco y La Marín. La empresa movilizará volquetas, camiones recolectores, hidrolavadoras y un ampliroll.

Cobertura del operativo y trabajo conjunto

El plan prioriza las vías cercanas a la parroquia de El Quinche. Entre ellas constan tramos de la Panamericana Norte, la vía Guayllabamba–El Quinche, la E35 y la avenida de los Conquistadores. La limpieza de las vías concesionadas quedará a cargo del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), que operará mediante la concesionaria Panavial. Los tramos dentro de las jurisdicciones de Pifo, Tababela y Yaruquí serán atendidos por sus GAD, con convenios de delegación suscritos con Emaseo.

Al finalizar la jornada religiosa, el lunes 24 de noviembre, los equipos ejecutarán las labores de remate. Estas acciones incluyen el hidrolavado de plazas, accesos y puntos húmedos. También retirarán toda la infraestructura temporal instalada, como las baterías sanitarias y la caja de acopio.

Diego Dávila, director de Operaciones y Servicios, aseguró que este operativo refleja el compromiso de la empresa con la limpieza, la salud pública y el respeto a las tradiciones religiosas de los quiteños. Señaló que el trabajo articulado con otras instituciones permite ofrecer un servicio oportuno y eficiente, acorde con las necesidades de una ciudad como Quito.

Emaseo EP pidió a los peregrinos y visitantes que colaboren con el orden y la limpieza durante la romería. La empresa recordó la importancia de usar los puntos habilitados para los residuos, respetar los horarios de recolección y utilizar correctamente los sanitarios temporales. Insistió en que cada acción individual contribuye a mantener un espacio público limpio y digno para todos.

Te recomendamos