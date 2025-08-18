La Ecovía de Quito avanza en su proceso de modernización y alcanzará en septiembre la repotenciación de casi todas sus paradas. Con este plan, la Empresa de Pasajeros busca mejorar la calidad del transporte público en la capital y a los más de 150 000 usuarios que usan este sistema de transporte público en la capital todos los días.

Más noticias

Repotenciación de paradas de Ecovía de Quito

La intervención contempla la rehabilitación integral de 11 estaciones que se suman a las 23 readecuadas anteriormente. Con ello se completará la repotenciación de 34 de las 35 paradas del sistema.

Los nuevos trabajos inician el 19 de agosto en las paradas Puente de Guajaló y El Comercio, que estarán habilitadas el 23 de septiembre. La Empresa de Pasajeros destacó que estas mejoras incluyen infraestructura reforzada, nueva señalética e iluminación renovada para mayor seguridad de los usuarios.

Seis estaciones ya operan con sus obras concluidas: La Bretaña, San José de Guamaní Caupicho, Guayanay Ñan, Simón Bolívar, El Beaterio Nueva Aurora II y Santo Tomás.

Próximos hitos en el cronograma de repotenciación de la Ecovía de Quito

El cronograma prevé que el andén Teatro México esté listo el 26 de agosto, mientras que Eplicachima y Otoya se entregarán el 10 de septiembre. Solo la parada Eloy Alfaro permanece pendiente, en espera de un acuerdo con la empresa constructora encargada.

La inversión municipal destinada a estas 11 estaciones alcanza los 715 000 dólares, mientras que en la fase previa se destinaron 1,4 millones de dólares para mejorar 23 paradas.

Buses de la Ecovía de Quito, listos para la época lluviosa

El plan de modernización también incluye a la flota de buses articulados y biarticulados, que atraviesa un proceso de impermeabilización preventiva para evitar y corregir filtraciones en temporada de lluvias.

El procedimiento se ejecuta en los talleres de El Recreo, Chiriyacu y Río Coca. Hasta ahora, 63 unidades ya fueron intervenidas, y se espera que la totalidad de los buses esté lista en octubre.