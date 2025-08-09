El ingreso principal de la Estación Río Coca permanecerá cerrado por trabajos de readecuación en los puntos de venta y atención al usuario. Esto se cumplirá este domingo 10 de agosto de 2025.

Según el Municipio de Quito, el acceso se realizará por la esquina de la avenida Río Coca y calle De los Rosales, en el sector oriente, donde estarán activos los puntos de recaudación.

El cierre coincide con el festival de mapping Quito, Luz de América, por lo que la Ecovía de Quito operará en horario especial para garantizar la movilidad de los asistentes.

Después de su jornada dominical habitual, de 06:00 a 20:00, el servicio se extenderá hasta las 00:00, con unidades despachadas cada 10 minutos.

También se habilitarán las estaciones Marín Central y la parada Simón Bolívar para facilitar el transporte.

Recorridos habilitados durante la jornada especial

En la ruta norte, los buses circularán entre el Playón de la Marín y la Estación Río Coca.

En el sur, el trayecto cubrirá desde el Playón de la Marín hasta el Terminal Guamaní.

El lunes 11 de agosto, último día del feriado, la Ecovía funcionará de 06:00 a 20:00 y sus alimentadores hasta las 20:30.

