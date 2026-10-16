Dos choques en Quito dejan dos heridos y cinco vehículos afectados

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Dos siniestros de tránsito marcaron la movilidad en distintos sectores de Quito este viernes 16 de octubre. Uno ocurrió en el centro de la capital e involucró a un bus escolar y un taxi. El otro se registró en la avenida Quitumbe Ñan, en el sur de la ciudad, donde tres vehículos chocaron y una persona resultó herida.

Las emergencias requirieron atención de los organismos correspondientes y generaron alertas para los conductores. La información disponible no detalla si existen más personas heridas ni precisa las causas de los dos hechos.

Choque entre un bus escolar y un taxi en el centro de Quito

Un bus escolar y un taxi protagonizaron un siniestro de tránsito en el centro de Quito. Según reportes en redes sociales, una persona fue atendida en el sitio por presentar golpes.

Las calles Venezuela y Olmedo; Venezuela y Mejía; y Guayaquil y Olmedo se cerraron mientras se realizaban los peritajes y los equipos de emergencia realizaban el retiro del taxi que quedó sobre la entrada a una iglesia del sector, ocasionando tráfico y complicando la circulación.

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.



📍 Sector: Centro Histórico

🛣️ Ubicación: Olmedo y Venezuela

🚧 Cierres viales:

➭ Venezuela y Olmedo

➭ Venezuela y Mejía

➭ Guayaquil y Olmedo



⚠️ Reduce la velocidad y toma rutas alternas. pic.twitter.com/ejYqiKKbgy — AMTQuito (@AMT_Quito) October 16, 2026

Tres vehículos chocaron en la avenida Quitumbe Ñan

El segundo siniestro ocurrió en la avenida Quitumbe Ñan, en el sector de Quitumbe, al sur de Quito. El ECU 911 coordinó la atención de la emergencia tras el choque entre tres vehículos.

Según el reporte disponible, una persona resultó herida. La intervención de los organismos de respuesta permitió atender la emergencia.

Cierre vial en la avenida Simón Bolívar

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó el cierre del carril izquierdo de la avenida Simón Bolívar. La restricción requiere precaución por parte de los conductores que circulen por este corredor vial.

La entidad recomienda conducir con precaución y utilizar el cinturón de seguridad. Estas medidas resultan fundamentales para reducir el riesgo de lesiones durante un choque.