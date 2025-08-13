La lluvia cayó en varios sectores de Quito la tarde y noche de este miércoles 13 de agosto de 2025. Las precipitaciones de variable intensidad complicaron la movilidad en la ciudad.

Lluvia de variable intensidad cayó en sectores de Quito

Quito registró lluvias la tarde y noche de este miércoles. Las principales precipitaciones ocurrieron en sectores del centro y sur de la capital, pasadas las 14:30. El norte fue la zona que menos lluvias tuvo.

Algunos barrios en los que el monitoreo del ECU 911 registró lluvias fueron: Chillogallo, Villaflora, Floresta, Alameda.

Si bien los servicios de emergencia no reportaron incidentes a causa de las lluvias, sí se registró congestión vehicular en varios puntos.

Congestión vehicular en varios puntos de la capital

Las calzadas mojadas, sumado a la hora pico, ocasionó problemas en la movilidad en varios puntos, entre ellos:

Guamaní

Mariscal Sucre y Morán Valverde

Pedro Vicente Maldonado y Saraguro

El Recreo

San Diego

Recoleta

El Trébol

Miraflores

La Carolina

San José de Monjas

El Pinar

Entrada a Carapungo

Quito tuvo al menos seis choques esta tarde y noche

La circulación vehicular, además, se vio afectada esta tarde y noche por múltiples siniestros de tránsito, la mayoría, en la av. Simón Bolívar.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó las emergencias en estos puntos:

Av. Simón Bolívar, sector UIDE

Av. Simón Bolívar y Autopista Rumiñahui

Av. Simón Bolívar y De los Conquistadores

Av. Simón Bolívar e Interoceánica

Av. Mañosca y Francisco Cruz Miranda

Av. Jorge Washington y Ulpiano Páez

Usuarios en redes sociales mostraron su molestia por los retrasos que tuvieron para movilizarse hacia sus casas.

La av. Simón Bolívar registra una fuerte congestión vehicular desde el sector de Luluncuto, en el sur, hasta Nayón, en el norte, hasta las 19:00.

Por su parte, la AMT recomendó a los conductores trasladarse con mayor precaución. Recuerda mantener una mayor distancia y las luces encendidas cuando la calzada está mojada o se presentan lluvias.

🚨 #SeguroTeMueves | Llueve en algunos sectores de la ciudad, como medida preventiva circula a la velocidad permitida y toma distancia adecuada con los demás vehículos.



⛈️ La lluvia dificulta la visibilidad.

Al conducir con precaución #QuitoRenace pic.twitter.com/0hndqSWbyT — AMTQuito (@AMT_Quito) August 13, 2025

Clima para la noche de este miércoles

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé que las condiciones del clima se mantengan durante la noche de este miércoles.

En su último reporte meteorológico de Quito, la entidad anticipó cielos parcialmente nublados, lloviznas y chubascos asilados.

Para la noche se esperan temperaturas mínimas de 8 a 11 °C. Las condiciones favorables de lluvias se darán en el sur de Quito y los valles.

Estas condiciones cambiarán en la madrugada del jueves; los cielos tendrán nubes con claros y la lluvia probablemente desaparezca.

#PronósticoPichincha | Miércoles, 13 de agosto

Cielo parcialmente nublado a nublado, con amenaza de lluvia y llovizna en la tarde y noche.

Radiación UV muy alta

Tome precauciones. pic.twitter.com/w2e7tiyrun — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 13, 2025

