La lluvia cayó en varios sectores de Quito la tarde y noche de este miércoles 13 de agosto de 2025. Las precipitaciones de variable intensidad complicaron la movilidad en la ciudad.
Más noticias
Lluvia de variable intensidad cayó en sectores de Quito
Quito registró lluvias la tarde y noche de este miércoles. Las principales precipitaciones ocurrieron en sectores del centro y sur de la capital, pasadas las 14:30. El norte fue la zona que menos lluvias tuvo.
Algunos barrios en los que el monitoreo del ECU 911 registró lluvias fueron: Chillogallo, Villaflora, Floresta, Alameda.
Si bien los servicios de emergencia no reportaron incidentes a causa de las lluvias, sí se registró congestión vehicular en varios puntos.
Congestión vehicular en varios puntos de la capital
Las calzadas mojadas, sumado a la hora pico, ocasionó problemas en la movilidad en varios puntos, entre ellos:
- Guamaní
- Mariscal Sucre y Morán Valverde
- Pedro Vicente Maldonado y Saraguro
- El Recreo
- San Diego
- Recoleta
- El Trébol
- Miraflores
- La Carolina
- San José de Monjas
- El Pinar
- Entrada a Carapungo
Quito tuvo al menos seis choques esta tarde y noche
La circulación vehicular, además, se vio afectada esta tarde y noche por múltiples siniestros de tránsito, la mayoría, en la av. Simón Bolívar.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó las emergencias en estos puntos:
- Av. Simón Bolívar, sector UIDE
- Av. Simón Bolívar y Autopista Rumiñahui
- Av. Simón Bolívar y De los Conquistadores
- Av. Simón Bolívar e Interoceánica
- Av. Mañosca y Francisco Cruz Miranda
- Av. Jorge Washington y Ulpiano Páez
Usuarios en redes sociales mostraron su molestia por los retrasos que tuvieron para movilizarse hacia sus casas.
La av. Simón Bolívar registra una fuerte congestión vehicular desde el sector de Luluncuto, en el sur, hasta Nayón, en el norte, hasta las 19:00.
Por su parte, la AMT recomendó a los conductores trasladarse con mayor precaución. Recuerda mantener una mayor distancia y las luces encendidas cuando la calzada está mojada o se presentan lluvias.
Clima para la noche de este miércoles
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé que las condiciones del clima se mantengan durante la noche de este miércoles.
En su último reporte meteorológico de Quito, la entidad anticipó cielos parcialmente nublados, lloviznas y chubascos asilados.
Para la noche se esperan temperaturas mínimas de 8 a 11 °C. Las condiciones favorables de lluvias se darán en el sur de Quito y los valles.
Estas condiciones cambiarán en la madrugada del jueves; los cielos tendrán nubes con claros y la lluvia probablemente desaparezca.
Te recomendamos