Desde las 21:00 de hoy se cierra la Simón Bolívar a la altura de Zámbiza

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La avenida Simón Bolívar tendrá un cierre nocturno desde las 21:00 de este jueves 15 de octubre hasta las 05:30 del viernes 16 de octubre de 2026. La restricción afectará a los vehículos que circulen en sentido norte-sur, a la altura del ingreso a Zámbiza, en Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó sobre esta medida y pidió a los conductores planificar sus recorridos con anticipación, circular con precaución y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito.

‼️ #InfraestructuraVial | TOMA PRECAUCIONES‼️



HOY desde las 21h00 hasta las 05h30 del viernes 16 de octubre habrá cierre en la #AvSimónBolívar (sentido norte-sur), a la altura del ingreso a Zámbiza.



Planifica tu recorrido con tiempo, circula con precaución y respeta las… pic.twitter.com/fZtiJUWC9w — Obras Quito (@ObrasQuito) October 15, 2026

El cierre coincide con el horario nocturno, por lo que quienes necesiten transitar por este sector deben considerar la restricción antes de salir y organizar sus desplazamientos para evitar contratiempos.

Circular con atención

La medida exige atención de quienes utilizan esta avenida para sus desplazamientos nocturnos o para salir de Quito durante las primeras horas del viernes. Antes de iniciar el viaje, conviene revisar los avisos oficiales de movilidad y tomar en cuenta el tiempo adicional que podría requerir el recorrido.

Habrá señalética en el lugar y materiales en la vía, por lo que se debe prever esto al momento de circular por el sector.

Recomendaciones para circular durante el cierre vial

La AMT recomienda organizar los viajes con tiempo, conducir con precaución y atender la señalización y las instrucciones de los agentes de tránsito.

Los conductores también deben evitar maniobras imprevistas y mantener la atención en las condiciones de circulación. La planificación anticipada permite considerar la restricción y reducir posibles demoras durante el desplazamiento.

No existe información sobre rutas alternas específicas para este cierre. Por lo que las autoridades recomienda consultar los canales oficiales de la AMT y de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) para verificar las novedades viales antes de salir.

La avenida Simón Bolívar, un corredor clave para Quito

La avenida Simón Bolívar cumple una función importante en la movilidad de Quito. Según la EPMMOP, el corredor tiene una extensión prevista de 63,3 kilómetros y conecta sectores como Tambillo, Nayón, Carapungo y Calacalí. Además, facilita los accesos y salidas del norte de la capital y la circulación del transporte interprovincial e intercantonal.

Debido a la importancia de esta vía, los cierres nocturnos requieren atención de los conductores que la utilizan para sus desplazamientos habituales.

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