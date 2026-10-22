Deflagración en la Mitad del Mundo deja una persona con quemaduras en Quito

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Una deflagración en la Mitad del Mundo, en la parroquia San Antonio de Pichincha, norte de Quito, provocó este 22 de octubre de 2026 una emergencia. Una persona resultó herida y recibió atención médica debido a las heridas por quemaduras.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que sus paramédicos se trasladaron al lugar del incidente y ayudaron a la persona afectada.

Deflagración en la Mitad del Mundo deja una persona afectada

De acuerdo con los bomberos, una ambulancia llegó al lugar en el que se produjo la deflagración y los socorristas brindaron atención prehospitalaria a una persona.

El afectado tenía lesiones causadas por las quemaduras en el rostro y las extremidades inferiores, según el reporte proporcionado por los casacas rojas. No se informó sobre otras personas afectadas por el incidente.

El herido fue atendido dentro de la ambulancia y no se precisó si el afectado había sido trasladado a una casa de salud.

Qué es una deflagración

Según explicaron los bomberos, la deflagración se produce cuando una combustión ocurre de manera muy rápida.

Este fenómeno puede producirse cuando existe una fuga y una acumulación de gas dentro de un espacio cerrado. Si posteriormente aparece una chispa o una fuente de calor, el gas acumulado puede encenderse.

La explicación que expusieron los bomberos busca aclarar que en este caso no hubo una explosión, por lo que tampoco reportaron afectaciones a algún tipo de infraestructura.

Recomiendan revisar las instalaciones de gas

Tras informar del incidente, los casacas rojas recordaron la importancia de revisar periódicamente el estado de las instalaciones de gas en viviendas y negocios.

Una eventual fuga podría producir una deflagración por la acumulación de gas en un espacio cerrado y posteriormente una chispa o fuente de calor que genere la ignición, agregó la entidad.

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