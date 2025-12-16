Cuatro rutas de transporte público que atraviesan el Centro Histórico de Quito y su zona de influencia empezaron un proceso para optimizar la movilidad y fortalecer la integración con otros sistemas de transporte.

Rutas de buses del Centro de Quito, con nuevos recorridos

El Municipio informó que se trata de las líneas El Placer – av. 24 de Mayo – La Marín; Cima de la Libertad – La Magdalena; El Dorado – Ciudadela Universitaria; y Yaguachi – Universidad Central.

Desde el sábado 13 de diciembre de 2025, estas rutas cumplen una fase de preoperación de 45 días. Durante este periodo, los nuevos recorridos se prueban directamente en las calles para evaluar tiempos de viaje, frecuencias, accesibilidad y conexiones con el Metro, el Trolebús y otros corredores.

Las autoridades también recogen la opinión de los usuarios para realizar ajustes antes de la operación definitiva.

Rutas para la conexión a corredores

La ruta El Placer – av. 24 de Mayo – La Marín refuerza su conexión con el Corredor Suroccidental, el Trolebús y la Terminal Microrregional La Marín.

Además, indicó el Municipio, amplía su cobertura hacia El Placer Alto y Bajo, la Ciudadela Espejo y El Tejar. Se prevé que entre 5 000 y 7 000 personas acceden a un servicio de transporte público formal.

La ruta Cima de la Libertad – La Magdalena ahora se articula de forma más directa con el Corredor Suroccidental y la estación multimodal La Magdalena. La meta es mejorar la movilidad en sectores como Libertad Alta y Baja, Colmena Alta, Josefina Enríquez y Yaguachi.

De acuerdo con la información oficial, el impacto estimado es de entre 8 000 y 10 000 usuarios.

Otra ruta que tiene cambios

En el caso de El Dorado – Ciudadela Universitaria, el recorrido se ajustó para conectar las zonas residenciales con la Universidad Central y su entorno académico.

La ruta se integra con los corredores Central Norte y Sur Occidental y mantiene cercanía con las estaciones Alameda y Ejido del Metro. Entre 8 000 y 10 000 personas, principalmente estudiantes, docentes y vecinos, son los usuarios previstos.

La ruta Yaguachi – Universidad Central refuerza la conexión con el Corredor Sur Occidental y la Estación San Francisco del Metro, lo que facilita el acceso al transporte para los barrios Yaguachi y Santa Lucía Baja. Cerca de 5 000 usuarios utilizan este servicio.

El proceso durante las pruebas

El Municipio indicó que, durante la preoperación, equipos técnicos realizan monitoreos y coordinan con los operadores para ajustar los recorridos según la experiencia real de los pasajeros.

Las acciones forman parte de un proceso más amplio que busca ordenar rutas y frecuencias, reducir tiempos de viaje y facilitar la movilidad en el Centro Histórico y otros sectores de la ciudad.

Los ajustes también incluyen extensiones y cambios de recorrido en rutas del norte, sur y Valle de Los Chillos, así como nuevas conexiones directas con estaciones del Metro, el Trolebús y la Ecovía.