El Municipio de Quito informó este martes 9 de septiembre de 2025 que tres rutas de transporte público comenzaron a llegar de manera directa a la estación El Labrador, donde se integran el Metro, el Trolebús, la Ecovía y el Corredor Central Norte. Se trata de Atucucho, La Pulida y Carmen Bajo, que hasta ahora no tenían conexión con este punto.

Rutas del norte que ahora se integran al Metro de Quito

Dentro del Programa Norte se reorganizaron 13 recorridos de buses para ampliar la cobertura y facilitar el acceso de los barrios al Metro.

Las rutas extendidas son:

Roldós – Estación Metro La Carolina (superficie)

Bella Aurora – Amagasí – Edén – San Pablo

Atucucho – Comité del Pueblo

Tiwintza – Carcelén

Atucucho – Terminal Ofelia

Santa María – Florida – 6 de Diciembre

San José Obrero – Mena del Hierro – La “Y”

Recorridos que cambiaron para conectar con el Metro

Tres rutas tradicionales modificaron su trayecto con el fin de integrarse al esquema de movilidad y servir como alimentadoras del Metro:

La Pulida – Ejido

Rancho San Antonio – Cotocollao – Cristianía

Roldós – Condado – El Labrador

Ahorro de tiempo con las nuevas rutas hacia el Metro

El Municipio afirma que con estos cambios, más de 87 000 personas de al menos 70 barrios del norte tienen acceso a un servicio que reduce entre 25 y 40 minutos en sus viajes diarios.

Además, las rutas reorganizadas permiten llegar a cerca de 200 destinos de la ciudad, entre escuelas, hospitales, comercios y parques.

Operadoras de Los Chillos que alimentan al Metro de Quito

Desde el lunes 7 de julio de 2025, tres operadoras que cubren rutas desde el Valle de Los Chillos comenzaron a circular directamente hacia la estación San Francisco del Metro. Lo hacen a través del viaducto 24 de Mayo, en sentido Cumandá–San Roque y de regreso, con paradas en esos tres puntos.

El plan corresponde a una fase piloto de 40 días. Las unidades circulan de lunes a viernes entre las 06:00 y las 18:00, con las siguientes frecuencias:

Termas Turis: cada 10 minutos

Libertadores del Valle: cada 15 minutos

Expreantisana: cada 30 minutos

Seguridad y evaluación del plan piloto en Los Chillos

La circulación de buses por el viaducto 24 de Mayo incluye medidas de control y seguridad. Según la planificación municipal, la medida beneficia a habitantes de 220 barrios de Conocoto, Alangasí, La Merced y Píntag.