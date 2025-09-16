Este martes 16 de septiembre, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps) dio a conocer sobre la rotura de una tubería.

Más noticias

Rotura de tubería en La Mariscal

La Epmaps informó que se produjo la rotura de una tubería en la calle Mariscal Sucre y Abdón Calderón, en el barrio de La Mariscal.

Esta tubería abastece a las parroquias Solanda, San Bartolo, La Libertad, La Mena, Chilibulo, La Magdalena y Centro Histórico.

La Empresa señaló que su personal trabaja en la reparación de esta rotura en la tubería y que lamenta la suspensión del servicio. Se espera que durante la tarde de hoy, el servicio se restablezca paulatinamente; sin embargo, en estas ocasiones, el agua tarda más en llegar a los barrios altos.

Los sectores afectados son:

Solanda sector 2, IESS FUT, La Gatazo, Frente Popular, Cooperativa 6 de Julio, Barrio Unión y Justicia, Promoción Familiar, Los Dos Puentes, La Biloxi, La Raya, Quito Sur, Ciudadela Batallón, La Santiago, 4 de Diciembre, Marcopamba, Hermanos Cristianos, La Magdalena, Los Libertadores, Ciudadela 5 de Junio, La Unión, Hermano Miguel, Yaguachi, Bermeo, El Panecillo, Barrio Nuevo, La Santiago, Atahualpa Occidental y Oriental, 4 de Diciembre, Marcopamba, Hermanos Cristianos, La Magdalena, El Sena, Santa Lucía Baja, San José, San Sebastián, La Victoria, San Roque, González Suárez y Santa Ana.

Corte de agua en Amaguaña

La Empresa de Agua Potable de Quito también informó que se produjo una rotura en una tubería matriz de 4″ PVC del sistema Tesalia, en la parroquia Amaguaña.

Técnicos también atienden este incidente y trabajan para reparar el daño y reanudar el servicio tan pronto se pueda en el sector afectado este martes 16 de septiembre.

Los sectores afectados con este corte de agua son: Barrio Cuendina, Urb. González Suárez y Urb. Simón Bolívar.

El servicio se restablecerá durante la tarde de hoy, estima la Epmaps.

Te recomendamos