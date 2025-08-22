La Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT) dio a conocer que se retomarán los operativos preventivos de control de velocidad en la ciudad.

Más noticias

Controles de velocidad buscan prevenir siniestros de tránsito

Esta nueva programación de los controles preventivos de velocidad están impulsados por el Municipio de Quito y buscan prevenir siniestros de tránsito y salvar vidas.

Por ello, del 22 al 24 de agosto se realizarán operativos de control de velocidad en el norte de Quito y en los valles de Los Chillos y de tumbaco.

Estos controles estarán a cargo de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y se realizarán de la siguiente manera:

22 de agosto: av. Mariscal Sucre y calle Esperanza, en el sector El Condado, desde las 10:00

23 de agosto: Ruta Viva Km 8 (Tumbaco) a partir de las 14:00

24 de agosto: av. Huancavilca y Juan de Salinas (Amaguaña) desde las 09:00

Estos controles serán preventivos, es decir no se impondrán multas a los infractores.

El exceso de velocidad encabeza las causas de siniestralidad en Quito

El exceso de velocidad encabeza la lista de las causas más recurrentes de siniestralidad en Quito, según las estadísticas de la AMT.

En lo que va de 2025, 41 siniestros han sido provocados por el irrespeto a los límites de circulación.

La omisión y falta de educación vial de los conductores general la mayor cantidad de siniestros en l a ciudad, según la AMT.

Además del exceso de velocidad, otras acciones son riesgosas, como:

Conducir en estado etílico

No respetar las señales de tránsito

Realizar cambios bruscos de carril

Conducir sin precaución ante condiciones climáticas adversas

🚔 #CadaVidaCuenta |



🚨 Informamos de los operativos preventivos de control de velocidad en diferentes sectores de la ciudad.



🫡 Con acciones preventivas salvamos vidas.



✅ Al conducir con precaución

☀️ #QuitoRenace pic.twitter.com/s2ovI9u0oe — AMTQuito (@AMT_Quito) August 22, 2025

Te recomendamos