En Quito, miles de contribuyentes deben cumplir con un tributo anual que este 2025 alcanza a más de 480 mil registros. La Dirección Metropolitana Tributaria advirtió este 28 de agosto a EL COMERCIO que quienes incumplan enfrentarán sanciones por no pagar la patente municipal.

Sanciones para quienes no cancelen a tiempo la patente municipal

La directora Diana Arias explicó a este medio que quienes no paguen hasta el 30 de diciembre de 2025 deberán asumir intereses por mora tributaria desde enero de 2026.

Además, la administración puede iniciar procesos de cobro coactivo para recuperar la deuda. “Ya existen procesos coactivos en marcha por este impuesto”, señaló.

Recaudación municipal supera 1,27 millones de dólares

En el primer mes y medio de cobro, la recaudación llegó a 1,27 millones de dólares, frente a una emisión total de 7 millones.

Según Arias, hasta ahora 86 896 contribuyentes ya realizaron el pago de los 15 dólares anuales.

Más de 480 mil contribuyentes obligados a pagar

La Dirección Metropolitana Tributaria emitió 481 019 obligaciones para este año. Dentro de esa cifra se incluyó a 213 643 nuevos contribuyentes, inscritos de oficio porque cumplían con los requisitos legales.

“Son personas naturales y jurídicas no obligadas a llevar contabilidad, pero que deben cancelar la tarifa única de 15 dólares”, explicó Arias.

Exoneraciones para artesanos y otros grupos

La funcionaria recordó que los artesanos calificados no pagan este tributo, de acuerdo con la Ley de Defensa del Artesano.

Para acceder al beneficio deben registrarse una sola vez en los balcones de servicio del Municipio y presentar la calificación otorgada por la autoridad competente.

También existen exoneraciones para personas amparadas en la Ley Orgánica de Adultos Mayores y la Ley Orgánica de Discapacidades.

“El Municipio únicamente aplica las exoneraciones que establece la ley. No puede crearlas por cuenta propia”, puntualizó.

Cómo pagar en Quito

El trámite se realiza en línea a través del portal servicios.quito.gob.ec. Con el número de RUC o con nombres y apellidos, el contribuyente puede consultar sus obligaciones.

El sistema muestra el valor correspondiente y permite cancelarlo en línea o generar una orden para hacerlo en banca virtual y ventanillas de instituciones financieras.