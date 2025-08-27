Los artesanos calificados en Quito no deben pagar la patente municipal. Para acceder a este beneficio, es obligatorio actualizar los datos en el catastro tributario, informó el Municipio, este 26 de agosto de 2025.

Trámite para la exoneración del pago de la patente municipal en Quito, qué pasa con los artesanos

El trámite requiere presentar la cédula original y una copia simple de la calificación artesanal otorgada por la Junta Nacional de Defensa del Artesano.

Diana Arias, directora Metropolitana Tributaria, explicó que el procedimiento se realiza solo una vez. “La exoneración quedará registrada en adelante en el catastro tributario municipal”, aseguró.

Devolución de pagos realizados

En caso de haber cancelado el tributo, los artesanos pueden solicitar la devolución. Para ello deben entregar el formulario de Reclamos y Peticiones Administrativos Tributarios, la cédula original y la copia de la calificación artesanal.

Tanto la actualización de datos como la solicitud de devolución se gestionan en el balcón de servicios más cercano al domicilio del interesado.

Patente Municipal, tarifa única desde 2024

Desde finales del 2024, la Patente Municipal se emite con una tarifa única de 15 dólares. El cobro se realiza automáticamente, sin necesidad de que la ciudadanía haga trámites adicionales.

Esta medida forma parte de las acciones implementadas por la Alcaldía para reducir la carga tributaria en la capital, señaló la Municipalidad.

Obligaciones pendientes y portal en línea

El Municipio aclaró que la exoneración no cubre deudas anteriores. Quienes mantengan obligaciones pendientes deben realizar las declaraciones correspondientes a través del portal de servicios municipales.

El proceso digital permite a los contribuyentes regularizar su situación tributaria en la ciudad sin necesidad de acudir de manera presencial a las oficinas municipales, agregó.

Reconocimiento al trabajo artesanal

La Alcaldía de Quito destacó el valor del trabajo de los artesanos y su aporte a la identidad cultural y a la economía local. El Municipio considera que la exoneración de la patente constituye un incentivo para fortalecer la actividad artesanal en la ciudad.

“El compromiso es respaldar a quienes, con creatividad y esfuerzo, dinamizan la economía y conservan tradiciones que identifican a nuestra capital”, resaltó la institución.

Con estas disposiciones, el Municipio busca equilibrar la recaudación tributaria con medidas que alivien la carga económica de la ciudadanía y promuevan la reactivación productiva, agregó.

