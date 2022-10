Conductores hablan del siniestro en el valle que se difundió en redes sociales

Las versiones de dos concudtores sobre un siniestro de tránsito entre una moto y un vehículo se difundieron en redes sociales. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Dos conductores hablaron del siniestro en el valle de Los Chillos en sus redes sociales y dieron sus versiones del percance de tránsito. El incidente vial se habría registrado en la primera quincena de octubre en el sector de El Triángulo, al suroriente de Quito. Según ambas personas, el hecho les afectó cuando manejaban una moto y un auto, respectivamente.

El motociclista y la conductora emitieron sus testimonio en las plataformas virtuales este miércoles 19 de octubre de 2022. El hombre se refirió a un video que fue publicado en TikTok sobre ese siniestro en el valle de Los Chillos y, posteriormente, la ciudadana difundió otro mensaje.

El hecho sucedió el sábado 15 de octubre de 2022 en el sector del Triángulo. Ese día, la ciudadana Karol Noboa viajaba en su vehículo, mientras que Ronald Sánchez circulaba en su moto. En un punto, ambos se siniestraron.

La mujer relató la experiencia en sus redes sociales el pasado 16 de octubre. Y el martes 18 se difundió la versión del motociclista Sánchez.

La ciudadana Karol Noboa habló del siniestro de tránsito que sufrió en el valle de Los Chillos. Foto: Captura de pantalla

Noboa y Sánchez manifestaron lo que ocurrió. Sin embargo, en sus versiones ambos coinciden que al lugar del siniestro de tránsito acudieron agentes de la Policía y paramédicos. Además, los socorristas de la ambulancia habrían manifestado que el hombre presentaba algunos golpes sin fracturas.

El conductor Ronald Sánchez se grabó y dio su versión del siniestro de tránsito. Foto: Captura de pantalla

Los hechos, luego del siniestro

Según la hermana del hombre, Maryela Sánchez, como no se detectó que sufrió heridas de consideración, la ambulancia lo trasladó hasta su lugar de trabajo. Sin embargo, la mujer observó que su familiar no podía caminar y lo llevó a una casa de salud para que lo revisen. En ese establecimiento médico habrían identificado que tenía una fractura en la tibia de la pierna derecha y consideraron que requería una operación. Esa intervención la realizaron tres días después, el martes 18 de octubre.

"Él estaba saliendo de su trabajo para llevarle un maquillaje a su novia, cuando cambia el color del semáforo avanza y el vehículo de Noboa lo impacta. Al caer el piso, ella se baja y se acerca. Hasta ahí todo bien", dice Maryela Sánchez.

Al respecto, Noboa relató en su video que, tras el susto, salió del vehículo para verificar el estado de salud del conductor de la moto, pero se sorprendió cuando el conductor le habría manifestado que la culpable del impacto era ella y que le exigía que se le pague una suma de dinero porque "tenía una pierna rota y que no podía respirar".

"En realidad a este tipo de gente no le importa mucho lo que le pueda pasar a su vida, con tal de sacar un poco de dinero. En realidad lo que quería era plata en ese momento", contó la conductora.

El motociclista agregó en sus grabaciones: "En ningún momento pensé atentar contra mi vida para sacar ningún dinero. Gracias a Dios yo tengo mi empleo, gracias a Dios yo pago el IESS".

Maryela Sánchez asegura que desde hace dos años, Ronald está asegurado y que, según afirma, la Policía habría sugerido que lleguen a un "arreglo".

"No soy delincuente solo quiero aclarar que usted señorita se comió el pare... en el momento del accidente yo me encontraba solo. (...) Si alguna persona pidió dinero o intento lucrarse, desconozco", asegura.

Personas se habrían acercado a los conductores

La hermana del motociclista señaló: "Mi hermano nos contó que llegaron varios motorizados pensando que era uno de ellos. Pero él estaba solo".

Sobre ese punto Noboa dijo que le pedían dinero y al rehusarse a pagar, desconocidos se acercaron al lugar. "Muchísima gente" gritaba. Algunos intentaron abrir el carro, en donde también viajaba una hermana menor de la conductora e incluso llegaron a empujarla. Frente al tema, Sánches reiteró: "Yo me encontraba solo".

La familiar de Sánchez contó que días después recibieron USD 150. Sobre el depósito entregado, Noboa indicó en sus redes sociales: "Mi esposo es de buen corazón y le había transferido un dinero para que se ayude con los daños de la moto".

A decir de la hermana del motociclista, el dinero que llegó a la cuenta de su familiar (USD 150) fue tomado con atención después de varios días, así lo recuerda. La mujer asegura que desconocían quién era la persona que había realizado el depósito "ni que era el esposo o pariente de la conductora del vehículo.

Operación, días después del siniestro

El día del siniestro, la hermana sugirió al motociclista: "Vamos al hospital del IESS (...) Como allí no tenían los implementos debíamos esperar hasta que se contacte con otra casa de salud. Entonces lo trasladaron el lunes a las 23:00 a la clínica. Ahí le intervienen el martes y (hoy) miércoles ya fue dado de alta", señaló la familiar.

Ronald hizo el video en el que contaba su versión desde una camilla. Se observa que un yeso cubre su pierna.

Luego de la difusión de las imágenes, Noboa contó que llamó a la casa de salud para conocer del estado de salud del motociclista. "La señora de la clínica me dijo que no habría que pagar nada, ya que el señor entró derivado del seguro", mencionó.

Las posturas, luego del siniestro

Noboa señaló este miércoles que desde el fin de semana pasado ha recibido muchas llamadas desde números desconocidos.

"Al devolver la llamada, escuché la voz de un señor ecuatoriano aduciendo que es familiar de la víctima que "yo atropellé" ". La conductora manifestó que no continuó con esa llamada porque consideraba que se trataba de una "extorsión", pues luego habría recibido "videos, fotos y mensajes de intimidación".

Noboa agrega que preguntó cuándo el motociclista saldría de la hospitalización, ya que en los mensajes que recibía "me pedían que de la cara, que hablara con la familia...". Ella reitera que no fue su obligación porque no provocó el siniestro.

Pese a las versiones de la ciudadana, la hermana y el afectado dijeron a EL COMERCIO que iniciarán un proceso legal. Contaron que recibieron el apoyo del defensor de personas extranjeras, Eduardo Febres Cordero, quien les habría ayudado a conseguir un abogado.

