Ciudadana cuenta modalidad de extorsión a conductores en el valle de Los Chillos

Redacción Elcomercio.com

La ciudadana Karol Noboa contó a través de un video en redes sociales su experiencia al vivir en carne propia una modalidad de extorsión a conductores. El video fue publicado el 16 de octubre de 2022.

El hecho sucedió el 15 de octubre de 2022 en el sector del Triángulo, en el valle de Los Chillos. Noboa cuenta que iba en el auto con su hermana pequeña cuando una motocicleta se le abalanzó sobre su vehículo justo cuando el semáforo cambió a luz verde.

Tras el susto, Noboa salió del vehículo para verificar el estado de salud del conductor de la moto. Inmediatamente llegó la sorpresa porque el motociclista alegó que la culpable del impacto fue ella, por tal motivo, la supuesta víctima exigía que se le pague una suma de dinero porque "tenía una pierna rota y que no podía respirar".

"En realidad a este tipo de gente no le importa mucho lo que le pueda pasar a su vida, con tal de sacar un poco de dinero. En realidad lo que quería era plata en ese momento", contó Noboa.

Sin embargo, la experiencia no quedó allí. Muy asustada y mientras su hermana lloraba en el carro Noboa contó que no le dio dinero porque necesitaba que venga la ambulancia y lo evalúe, para corroborar si el hombre se encontraba bien o no.

Tras rehusarse a darle el dinero, Noboa dijo que se acercó al lugar "muchísima gente" que gritaba, quienes intentaron abrir el carro con su hermana adentro e incluso llegaron a empujarla.

Tiempo después asegura que llegó la Policía y la ambulancia y vieron que el conductor de la moto estaba ileso. "Me dijeron que si al conductor no le pasó nada, él podría ir preso porque él se buscó esta situación", indicó Noboa. Sin embargo, ella no quiso inmiscuirse en temas legales por lo que dejó las cosas así y el hombre no fue a prisión.

"Fueron unas horas caóticas, donde realmente sentí miedo. Mi hermanita chiquita lloraba. Estaba muy asustada porque viví rodeada de gente que quería hacernos daño", replicó en el video.

Modalidad de extorsión para robar dinero

No es la primera vez que se alerta de esta modalidad de extorsión en el país. En marzo del 2022 varios conductores de Ambato aseguraron que motociclistas les intentaron extorsionar mediante esta modalidad.

En la página de Facebook Ciudad de Ambato se señaló que estos motociclistas exigían sumas de entre USD 50 y 80 a los conductores de autos y vehículos. Sin embargo, cuando llega una autoridad de tránsito se retiran del lugar.

De acuerdo con el relato de los afectados, incluso el motorizado -supuestamente afectado- puede llegar a decirle que su vehículo le ha "pisado" un pie. Ese argumento usarían para exigirle el dinero de una revisión médica.

