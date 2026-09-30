Conductor amenazó con un machete a ciclista tras estacionarse en una ciclovía en Quito

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Una ciclista denunció que un conductor la amenazó con un machete en la calle Isabel La Católica, al norte de Quito. Según su versión, el incidente ocurrió después de que el automovilista detuviera su vehículo gris sobre la ciclovía y casi la atropellara. El hecho quedó registrado en un video que la afectada grabó y difundió en redes sociales.

En las imágenes aparece el conductor con un machete en las manos mientras discute con varias personas en plena vía pública. La grabación se difundió rápidamente en plataformas digitales y generó cuestionamientos de usuarios y colectivos vinculados con la movilidad sostenible. También surgieron pedidos para que las autoridades identifiquen al ciudadano y actúen frente al incidente.

La discusión comenzó por la ocupación de la ciclovía

De acuerdo con el relato de la denunciante, el conductor estacionó su automóvil sobre la ciclovía. Al hacerlo, ocupó el espacio destinado a la circulación de bicicletas y puso en riesgo a la ciclista, quien asegura que estuvo cerca de ser atropellada.

La situación derivó en una discusión en la vía pública. En medio del altercado, el ciudadano se bajó del vehículo con un machete. El arma blanca aparece de forma visible en el video difundido por la afectada.

La ciclovía constituye una infraestructura urbana destinada al tránsito de bicicletas. Estos espacios están reservados para la circulación de ciclistas y deben mantenerse libres de vehículos motorizados. Su ocupación ocurrió, según la denuncia, antes de que se produjera la confrontación registrada en el video.

La grabación permitió observar parte del enfrentamiento entre el conductor y varias personas. En las imágenes, el ciudadano sostiene el machete mientras mantiene una fuerte discusión en la calle Isabel La Católica.

Usuarios piden intervención de las autoridades

Después de que la ciclista publicara el video, las imágenes comenzaron a circular ampliamente en redes sociales. Usuarios cuestionaron la conducta del automovilista y colectivos de movilidad sostenible expresaron su rechazo ante lo ocurrido.

La difusión de la grabación también motivó pedidos de intervención de las autoridades locales. Los ciudadanos solicitaron a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y a la Policía Nacional que identifiquen al responsable.

Los pedidos se enfocaron tanto en la infracción relacionada con la ocupación de la ciclovía como en el uso del machete durante el altercado. La ciudadanía pidió que las autoridades actúen conforme a la ley ante el presunto uso del arma blanca para amedrentar a peatones y ciclistas en la vía pública.

El caso quedó expuesto a través de las redes sociales, donde la denunciante compartió el registro audiovisual del incidente. La grabación muestra al conductor armado con un machete durante la discusión y se convirtió en el principal elemento difundido públicamente sobre el altercado.

#Quito | Tras invadir la ciclovía, un conductor sacó un machete y amenazó a varias personas que estaban en el lugar. El hecho quedó registrado en video. pic.twitter.com/j6nNUgQiaY — Red Noticias X (@RedNoticiasX) September 30, 2026

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