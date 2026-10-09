Concluyen trabajos en tubería que dejó sin agua a barrios de Quito

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Los trabajos de reparación en la tubería matriz ubicada en las avenidas República y Eloy Alfaro, al norte de Quito, concluyeron este 9 de octubre de 2026. Tras la finalización de las obras, comenzó el proceso de restitución paulatina del servicio de agua potable en la capital del Ecuador, así lo informó la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps).

Inicia la normalización del servicio

Según el comunicado difundido por el Municipio de Quito, el restablecimiento del servicio se realizará progresivamente hasta alcanzar su normalización.

La entidad indicó que el servicio se normalizará de forma paulatina hasta la mañana del sábado 10 de octubre de 2026.

Abastecimiento mediante tanqueros

Mientras se completa la restitución del servicio al 100%, el abastecimiento de agua potable se mantiene mediante tanqueros en distintos puntos de la ciudad.

Los vehículos de servicio de agua están circulando en los siguientes sectores:

Calle Humberto Albornoz y Domingo Espinar.

Calle Díaz de La Madrid.

Ulloa y avenida Colón.

Avenida Orellana, en el Colegio Militar.

Rumipamba y Vasco de Contreras.

Avenida República y avenida 10 de Agosto.

Mañosca y avenida 10 de Agosto.

Restitución progresiva

En el comunicado Epmaps señala que el proceso de restitución del servicio comenzó una vez concluidas las labores de reparación en la tubería matriz de las avenidas República y Eloy Alfaro.

Hasta que la red recupere su funcionamiento total, el suministro de agua potable continuará mediante tanqueros en los puntos establecidos.

Tubería rota en La Carolina

Una falla técnica de magnitud sobre el sistema de distribución de líquido vital complicó la rutina ciudadana en el norte de la urbe.

Una tubería rota en La Carolina dejó sin agua a 10 barrios este viernes, 9 de octubre de 2026, tras registrarse una fractura en un ducto principal que derivó simultáneamente en un extendido corte de agua en Quito y anegamientos viales sobre arterias principales del sector.

El origen directo de este corte de agua en Quito radicó en trabajos de excavación y obras civiles que se desarrollan en el sector de La Carolina.

Te recomendamos