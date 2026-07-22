Comerciantes de Tumbaco rechazan zona azul

Los comerciantes deTumbaco realizaron una marcha hacia la Administración Zonal el 22 de julio de 2026 para rechazar la implementación de la zona azul en el centro de esta parroquia rural de Quito, así como el impedimento de parqueo en la calle Gonzalo Pizarro.

Marcha de los comerciantes de Tumbaco en rechazo a la zona azul

La administración municipal tomó la decisión de implementar la zona azul desde el 7 de mayo en este sector de Tumbaco.

Esta medida ha generado descontento entre los comerciantes, quienes expresaron su frustración con frases como “Tenemos derecho a trabajar”, “Fuera la zona azul” y “Parqueo en la Gonzalo Pizarro” mientras marchaban hacia la administración.

Impacto en las ventas locales

Los comerciantes argumentan que el bloqueo de parqueos en la calle Gonzalo Pizarro ha provocado una notable reducción en las ventas de los negocios ubicados en esa vía, e incluso ha llevado al cierre de algunos establecimientos. Desde junio, han solicitado alternativas a la administración municipal.

Diálogo con las autoridades

A pesar del diálogo abierto hace un mes entre la Secretaría de Movilidad, la Epmmop y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) con la comunidad, los comerciantes continuaron exigiendo respuestas durante la marcha. Gritaron: “Queremos respuestas”, “Una solución”.

Propuestas para mejorar la situación

Entre las propuestas planteadas por los comerciantes se encuentra otorgar entre 10 y 15 minutos de gracia para compras rápidas en este sector. Este tiempo permitiría a los clientes realizar compras sin preocuparse por las multas.

Costo y multas asociadas a la zona azul

El costo del servicio de zona azul es de 0,40 centavos de dólar de lunes a viernes, mientras que durante las noches y fines de semana asciende a 0,80 centavos de dólar. El incumplimiento del pago genera multas que afectan aún más a los comerciantes.

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