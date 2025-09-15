La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó este lunes 15 de septiembre de 2025 sobre un cierre la Panamericana Norte, en el ingreso a Carapungo y Calderón.

Transportistas de vehículos pesados bloquearon el paso

Ante la focalización del subsidio al diésel, transportistas de vehículos pesados bloquearon el paso vehicular con sus automotores en la Panamericana Norte y la intersección con la av. Simón Bolívar.

Ellos protestan por la medida tomada por el Gobierno de Daniel Noboa ante la focalización del subsidio al diésel, lo cual incrementó el valor del combustible.

La circulación está totalmente bloqueada en este sitio que es el acceso para los sectores Carapungo y Calderón y la salida norte de la ciudad.

El cierre está a la altura del centro comercial Portal Shopping y causa congestión vehicular en la zona. Agentes de la AMT acudieron para gestionar el flujo vehicular en el sector y asistir a los conductores.

Personal de la Policía aún no ha llegado a la vía para interceder ante los transportistas y restaurar la movilidad en la zona.

Si necesitas circular por la zona, toma estas rutas alternas:

Panamericana Norte

Av. Manuel Córdova Galarza

N88

El ECU911 informó que mantiene el monitoreo de la situación a través de las cámaras de videovigilancia y coordina la atención con los organismos articulados.

En declaraciones otorgadas en la mañana, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que no se permitiría el cierre se vías en Ecuador, pues se atenta contra el derecho a la libre movilización de los ecuatorianos. Además, señaló que detuvieron a dos personas que incitaban la paralización en Carchi.

🚨 #CierreVialQuito | Por manifestación social



📍 Sector: norte

🛣️ Lugar: Panamericana Norte y av. Simón Bolívar

🚧 Cierre: total



⚠️ Con precaución

☀ #QuitoRenace pic.twitter.com/koLrvMhS6V — AMTQuito (@AMT_Quito) September 15, 2025

