Las cámaras de seguridad registraron el asalto a una tienda de ropa, ubicada en el sector de La Y, norte de Quito, en cerca de tres minutos, la madrugada de este lunes 8 de diciembre de 2025.

Más noticias:

El asalto a una tienda de ropa en Quito en la madrugada

Una tienda de ropa importada en Quito difundió en sus redes sociales el asalto a uno de sus locales, ubicado en la Y, la madrugada de este lunes.

Seis individuos ingresaron a la tienda por la madrugada y, entre las 02:57 y casi las 03:00 de este lunes, vaciaron el lugar.

Los sujetos, cubiertos con capuchas y telas, rompieron la puerta principal para poder ingresar y robar la mercadería que estaba colgada en las perchas.

Le puede interesar: Nuevos trolebuses registran millones de viajes en Quito, en menos de un año de funcionamiento

Durante ese tiempo, los ladrones también tienen tiempo de prender la luz del establecimiento para revisar dónde hay más ropa.

“Con mucha pena queremos informar que hoy nuestro local fue víctima de un robo. La situación que atraviesa el país nos golpea a todos y hoy, lamentablemente, nos toca a nosotros”, señaló la tienda en sus redes sociales.

Informe extra: Quito

Te recomendamos