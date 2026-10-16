Camal clandestino en Quito operaba entre restos de ganado e insalubridad

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Un operativo de control en la parroquia de Nono, en el noroccidente de Quito, permitió descubrir un camal clandestino dedicado al faenamiento de ganado. Las autoridades encontraron restos de animales y detectaron condiciones de insalubridad en las instalaciones, lo que encendió las alertas por posibles riesgos para la salud de los consumidores.

Qué encontraron las autoridades en el camal clandestino de Nono

La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos coordinó la intervención en el sector del Chocó Andino, con apoyo de las Fuerzas Armadas y otras instituciones de control.

Durante la inspección, los equipos encontraron 113 cabezas de ganado, pieles y paquetes viscerales dentro del establecimiento.

Los funcionarios también identificaron condiciones de insalubridad en las áreas destinadas al procesamiento de carne. Estas irregularidades representan un potencial riesgo sanitario para la ciudadanía.

El operativo permitió detener las actividades del establecimiento.

AMC clausuró el camal clandestino en Quito por falta de permisos

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró el establecimiento tras constatar que no contaba con los permisos municipales correspondientes para su funcionamiento.

Por esta infracción, el local podría enfrentar una multa de hasta 15 salarios básicos unificados, equivalente a más de 7 000 dólares.

El secretario general de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, Gustavo Chiriboga, señaló que el Municipio reforzará los controles contra las actividades clandestinas que puedan comprometer la salud de los habitantes de Quito.

Qué pasará con los restos de ganado encontrados en Nono

Tras la inspección, Agrocalidad dispuso la destrucción de los subproductos cárnicos decomisados en el establecimiento.

Rastro Quito asumió la responsabilidad de ejecutar este procedimiento, conforme a la disposición de la autoridad sanitaria.

La intervención reunió a distintas instituciones de control municipal y nacional para atender las irregularidades detectadas en este centro de faenamiento del noroccidente de Quito.

Camal clandestino en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió en la parroquia de Nono, en Quito? Las autoridades descubrieron y clausuraron un camal clandestino dedicado al faenamiento de ganado en la parroquia de Nono, al noroccidente de Quito.

Contexto: La intervención permitió identificar restos de animales, condiciones de insalubridad y falta de permisos municipales. El establecimiento suspendió sus actividades tras el operativo de control. ❓ ¿Dónde encontraron el camal clandestino en Quito? El establecimiento clandestino funcionaba en la parroquia de Nono, en el sector del Chocó Andino, al noroccidente de Quito.

Contexto: La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos coordinó el operativo con apoyo de las Fuerzas Armadas y otras instituciones de control. ❓ ¿Qué encontraron las autoridades dentro del camal clandestino de Nono? Los equipos de control encontraron 113 cabezas de ganado, pieles y paquetes viscerales dentro del establecimiento.

Contexto: Durante la inspección también identificaron condiciones de insalubridad en las áreas destinadas al procesamiento de carne. Estos hallazgos motivaron acciones de control sanitario. ❓ ¿Por qué clausuraron el camal clandestino de Nono? La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró el establecimiento porque no contaba con los permisos municipales necesarios para funcionar.

Contexto: Durante el operativo, las autoridades también encontraron irregularidades sanitarias en las instalaciones. La intervención permitió detener las actividades de faenamiento. ❓ ¿De cuánto es la multa por el funcionamiento del camal clandestino en Quito? El establecimiento podría enfrentar una multa de hasta 15 salarios básicos unificados, equivalente a más de 7 000 dólares, por funcionar sin los permisos municipales correspondientes.

Contexto: La Agencia Metropolitana de Control constató la infracción y ejecutó la clausura. La información disponible no confirma que las autoridades ya impusieran una multa definitiva. ❓ ¿Qué riesgos para la salud encontraron en el camal clandestino de Nono? Las autoridades detectaron condiciones de insalubridad en las instalaciones destinadas al procesamiento de carne, lo que representa un potencial riesgo sanitario para los consumidores.

Contexto: La inspección también permitió encontrar restos de ganado y subproductos cárnicos. El reporte no confirma casos de enfermedades ni identifica personas afectadas por el consumo de productos del establecimiento. ❓ ¿Qué pasará con los restos de ganado encontrados en el camal clandestino? Agrocalidad dispuso la destrucción de los subproductos cárnicos decomisados durante el operativo en Nono.

Contexto: Rastro Quito asumió la responsabilidad de ejecutar el procedimiento conforme a la disposición de la autoridad sanitaria. La información no precisa cuándo concluirá la destrucción del material. ❓ ¿Qué instituciones participaron en el operativo contra el camal clandestino de Quito? La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos coordinó la intervención con apoyo de las Fuerzas Armadas y otras instituciones de control municipal y nacional.

Contexto: La Agencia Metropolitana de Control clausuró el establecimiento, Agrocalidad dispuso la destrucción de los subproductos cárnicos y Rastro Quito asumió la ejecución de ese procedimiento.

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