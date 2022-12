Calles cerradas en Quito hoy 24 de diciembre por pase del Niño

La AMT aplicará cierres de calles para que las personas participen de los pases del Niño, por las celebraciones de Navidad. Foto: Twitter AMT

Este sábado 24 de diciembre de 2022 se anunciaron bloqueos viales y calles cerradas en Quito durante diferentes horas. Las modificaciones al tránsito se aplicarán por los recorridos que realizarán las personas en las celebraciones del pase del Niño.

Según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), los cierres se realizarán en intersecciones de calles en los sectores de La Magdalena, en el sur de Quito; así como en La Florida, Carapungo y Calderón, norte de la ciudad.

Este sábado se inicia el feriado por Navidad en Ecuador, por lo que la restricción vehicular Pico y placa se suspende hasta el próximo lunes 26 de diciembre.

La AMT recordó a las personas que circulen con precaución y respeto a los límites de velocidad en estas fechas, cuando la ciudadanía sale a realizar sus compras navideñas o a reuniones.

Estos son los cierres previstos para este sábado 24 de diciembre

Sábado 24 de diciembre a las 10:00

Fiestas de Navidad en La Florida

-Cierres viales: Intersecciones de las calles Echanique y Joaquín Calderón; así como la Echanique y Eusebio Conde.

-Rutas alternas: Calles Teresa Flor, Antonio Román y César Villacrés.

Hora: 13:30

Pase del Niño-La Magdalena

-Cierres: Viracocha y Puruhá; Puruhá y María Duchicela; Caranqui y María Duchicela; Caranqui y Quisquis; Collahuazo y Cañaris; Atutachi Duchicela y Huaynapalcón; Collahuazo y Puruhá; Puruhá y Quisquis.

-Rutas alternas: Calle General Epiclachima, Collahuazo, avenida Libertadores, av. Mariscal Sucre, av. Teniente Hugo Ortiz.

-Desvíos: Quitus, Gral. Epiclachima y Cacha.

Hora: 13:00

Pase del Niño Jesús- El Doral

-Cierres viales: Calle Doral y Carlos Mantilla; paseo B y calle El Doral; calles Miami y California; New York y Carlos -Mantilla; New York y El Doral; El Doral y New York; EL Doral y Alejandría.

-Rutas alternas: Calle Carlos Mantilla, calle Alhambra, pasaje San Luis, calle Capitán Giovanni Calles.

Hora: 17:00

Pase del Niño- San Juan de Calderón

-Cierres viales: Las intersecciones Pío XII y 24 de Junio, N12J y Pío XII, Víctor Jiménez y Pio XII; N13 y Pío XII, Pío XII y N13E, Víctor Jiménez y Daniel Puebla, N13 y Daniel Puebla.

-Rutas alternas: Calles Daniel Puebla, Ángel Gonzales, 24 de Junio y N13E.

