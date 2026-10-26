Caída de árboles en la Oswaldo Guayasamín complica paso a Cumbayá

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La caída de árboles en la avenida Oswaldo Guayasamín provocó complicaciones para quienes se desplazaban entre Quito y Cumbayá durante la tarde de este lunes 26 de octubre de 2026. El incidente ocurrió alrededor de las 17:00, cuando al menos dos árboles se desprendieron desde un talud y terminaron sobre la calzada.

De acuerdo con los reportes preliminares, el material vegetal bloqueó dos carriles de circulación, por lo que el tránsito quedó habilitado únicamente por uno de ellos. El hecho se registró después de las intensas lluvias que afectaron sectores del sur de Quito y los valles del nororiente de la ciudad.

Hasta las 17:40, las autoridades no informaban sobre personas o vehículos afectados.

Tres carriles quedaron comprometidos

La emergencia impactó directamente en uno de los principales corredores viales entre la capital y el valle de Cumbayá. Los árboles caídos permanecieron sobre la vía junto con fango y escombros arrastrados durante el desplome.

La emergencia dejó carriles cerrados, lodo, escombros y un poste de alumbrado colapsado en el sector de Miravalle 3. Foto: Cortesía

Los equipos de emergencia fueron movilizados para atender la situación y retirar los obstáculos que quedaron sobre la calzada. Mientras se desarrollaban estas labores, la circulación vehicular se mantuvo restringida.

La afectación generó dificultades para miles de conductores que utilizan esta conexión para trasladarse entre Quito y los valles orientales.

🚨 #Activados24Siete | Atendemos la caída de un árbol en las avenidas Interoceánica y Oswaldo Guayasamín, @zonaltumbaco. ✅️ @BomberosQuito y @AMT_Quito están en el sitio. #PlanLluvias https://t.co/fRhJhl91Bn — COE Quito (@coequito) October 26, 2026

Poste de alumbrado también colapsó en la zona

Además de la caída de árboles en la Oswaldo Guayasamín, en el sector se registró el colapso de un poste de alumbrado público.

La estructura terminó sobre dos carriles de la vía, aumentando las restricciones de circulación existentes en el lugar. Este elemento se sumó a los obstáculos que debían ser removidos por los organismos de respuesta.

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Paso controlado para reducir la congestión

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el incidente ocurrió a la altura de Miravalle 3. Como consecuencia, se cerraron los carriles que conectan Cumbayá con Quito.

Ante la situación, se habilitó un paso controlado para permitir la circulación de vehículos y reducir la congestión generada en el sector. La medida se mantuvo mientras avanzaban los trabajos de atención de la emergencia.

Lluvias mantienen monitoreo en distintos sectores

La caída de árboles en la Oswaldo Guayasamín se produjo durante las fuertes precipitaciones en diferentes zonas del Distrito Metropolitano.

El ECU 911 informó que mantiene monitoreo preventivo en varios sectores donde se registran lluvias. Además, indicó que se reportaron emergencias en el sector de La Cocha, en el sur.

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