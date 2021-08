Brith Vaca: ‘El resultado del enredo legal es la inercia’

Redacción Quito (I)

Brith Vaca fue electa Vicealcaldesa durante la administración de Santiago Guarderas, lo que la llevó a enfrentar una amenaza de destierro de su movimiento político Compromiso Social. Habla de la situación por la que atraviesa la capital.

¿Sigue siendo usted la vicealcaldesa de Quito?

Sí, porque fui electa con 15 votos en una sesión de Concejo con la asistencia del Pleno, donde se presentaron todas fuerzas que integran el cuerpo edilicio. Todo esto ocurrió luego de la remoción de Jorge Yunda tras la resolución del Concejo que fue ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que es la autoridad máxima en el tema.

Pero ahora quien ocupa el despacho de Alcaldía es Jorge Yunda

Porque hay criterios jurídicos que se contraponen: el TCE y la sentencia de dos jueces de la Corte Provincial. Por eso se solicita que se pronuncie de manera urgente la Corte Constitucional (CC).

¿A quién reconoce usted, a Guarderas o Yunda?

Hay dos criterios que nos ponen a dos alcaldes, por eso se necesita el pronunciamiento urgente la CC.

Ambos están convocando a sesiones. ¿A cuáles irá?

Nos toca cumplir como concejales a todas las que convoquen los dos. Hasta el momento, yo he asistido a las tres convocatorias, dos hechas por Guarderas y una por Yunda. Hoy (ayer) Guarderas convocó a una sesión ordinaria donde se iban a tratar diversos puntos. Estuvimos presentes ocho personas y no se instaló porque no nos abrieron la puerta del Concejo y solicitamos que se nos registre nuestra asistencia.

¿Cuál es el impacto real de este enredo legal para ciudad?

La inercia. Hay unos cambios que no se sabe si están enmarcados en el tema legal.

¿Yunda la reconoce como Vicealcaldesa?

No he hablado con él, no es cuestión de que él quiera reconocerme o yo a él. Es necesario que se emita un criterio de autoridad competente, es decir el TCE y la CC.

Respecto a la elección, tres nombres de mujeres sonaban para la Vicealcaldía, ¿qué pesó para que usted fuese elegida?

Creo que el que nos conocemos ya dos años. Lo compañeros concejales conocen de mi trabajo. Pesó el consenso y la libertad de conciencia.

¿Cuándo supo que sería la única edil nominada?

Supe que me iban a nominar el momento de la votación. Días antes había otras candidatas con mucha más fuerza. Con humildad acepté este reto y altísima responsabilidad. Desde pequeña aprendí que quien tiene la autoridad tiene la responsabilidad.

Su designación fracturó a Compromiso Social

Creo que a la ciudadanía no le interesa los conflictos internos que tengamos como organización. Pero mi sororidad está con mis compañeras Gissela Chalá y Mónica Sandoval. Sobre todo, con Gissela. Recuerdo que desde un inicio me acusaron de querer partir el bloque cuando propuse que ella debía ocupar la primera Vicealcaldía por el principio de paridad.

¿Cuál es su posición sobre la intención de sacarla de Compromiso Social?

Yo soy fundadora de Compromiso Social. No vengo de la Revolución Ciudadana. Recordarles a los compañeros que quien les dio la bienvenida fui yo. Junto con mi esposo, en el 2012, empezamos a soñar con este movimiento y fuimos nosotros quienes hicimos los estatutos, el ideario, el logo y ahora lo quieren destruir y acabar. De qué me quieren desterrar si se acogieron y ahora están destruyendo a Compromiso Social.

¿Hablaron con usted o se enteró por redes sociales?

Me enteré por Twitter. Ellos tienen mi teléfono pero no me llamaron. Lamentablemente las organizaciones se destruyen cuando no hay respeto por el pensamiento del otro.

Hoja de vida

Brith Vaca tiene 46 años y es psicóloga. Tiene una Especialización Superior en Educación y Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación.