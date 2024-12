Con la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la pirotecnia es uno de los temas más complejos y delicados. El empleo de pirotecnia no autorizada representa un peligro para la seguridad de las personas, los animales y el medioambiente. Ante ello, las autoridades de la ciudad, sobre todo el Cuerpo de Bomberos de Quito, han intensificado una campaña de concienciación para mitigar los peligros asociados a los fuegos artificiales.

Más noticias

Campaña contra la pirotecnia

Con el propósito de garantizar la seguridad ciudadana durante las festividades navideñas y de Fin de Año, el Cuerpo de Bomberos Quito intensifica su campaña de prevención e información sobre los peligros asociados al uso de pirotecnia. Por esta razón, la institución ha lanzado una serie de iniciativas para crear conciencia en la población.

Bajo el lema “Hazlo bien, por tu bien”, la institución busca sensibilizar a la ciudadanía sobre las graves consecuencias de la manipulación inadecuada de estos materiales. En este contexto, la campaña pretende destacar los riesgos no solo para quienes los usan, sino también para quienes están a su alrededor.

Consejos contra la pirotecnia

Cabe destacar que, en Quito está prohibida la fabricación, comercialización y uso de productos no autorizados dentro del Distrito Metropolitano. Dicho esto, es importante señalar que estas restricciones no solo buscan cumplir con la normativa vigente, sino también proteger a las personas de las graves consecuencias que pueden generar los artefactos ilegales. Por ejemplo, la pirotecnia no autorizada puede provocar quemaduras, pérdida de la vista e incluso amputaciones.

Para evitar estas situaciones, Bomberos Quito proporciona consejos prácticos que ayudan a prevenir incidentes y a disfrutar unas fiestas en paz.

La campaña incluye una serie de recomendaciones clave para prevenir riesgos, entre las cuales se destacan las siguientes:

Prohibir que los menores de edad manipulen pirotecnia.

No almacenar material pirotécnico en viviendas.

Revisar instalaciones eléctricas y evitar sobrecargas.

Usar portavelas y superficies estables para evitar incendios.

Ubicar generadores eléctricos en espacios ventilados.

No usar pirotecnia en mal estado o no autorizada.

Considerar el bienestar de las mascotas, que pueden sufrir con los estruendos.

Controles y operativos

La Agencia Metropolitana de Control (AMC), la Policía Nacional y los Bomberos de Quito han intensificado los operativos de control. Hasta la fecha, se han incautado de ocho kilos de material pirotécnico en siete intervenciones.

Los Bomberos hacen un llamado a la ciudadanía para cerrar el año de manera segura y responsable. La institución subraya que prevenir es una responsabilidad compartida y que pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia en la protección de las personas y el entorno.