Aviones militares sobrevolaron Quito este 24 de octubre, ¿por qué?

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El sonido de aeronaves militares alertó a los habitantes de Quito la tarde de este sábado 24 de octubre de 2026. Los aviones y helicópteros que sobrevolaron la capital forman parte de las prácticas que la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) programó para preparar la ceremonia militar por su aniversario.

La institución informó, a través de sus redes sociales, que los sobrevuelos continuarán el 25 y 26 de octubre. Estas actividades preparan el acto conmemorativo previsto para el martes 27 de octubre, cuando la FAE celebrará el aniversario de la creación de la Aviación Nacional y el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

La FAE prepara su ceremonia de aniversario con sobrevuelos en Quito

La Fuerza Aérea Ecuatoriana anunció que varias de sus aeronaves volarán sobre la capital durante tres días consecutivos. Las prácticas permitirán preparar las formaciones aéreas que participarán en la ceremonia militar del 27 de octubre.

En su publicación, la institución invitó a los ciudadanos a observar las maniobras desde tierra y a sumarse a la conmemoración de sus 105 años. El mensaje también recordó que el 27 de octubre marca el aniversario de creación de la Aviación Nacional y el Día de la FAE.

La celebración incluye tradicionalmente ceremonias cívico-militares en bases aéreas del país, desfiles aéreos, ascensos de oficiales y reconocimientos al personal militar. Entre los escenarios de estas actividades figuran la Base Aérea Mariscal Sucre, en Quito, y la Base Aérea Simón Bolívar, en Guayaquil.

Para este octubre de 2026, la institución preparó una agenda que combina los actos militares tradicionales con actividades deportivas y propuestas abiertas a la comunidad.

La programación también contempla una ceremonia militar el 27 de octubre en Quito. Según la información difundida sobre los actos previstos, la jornada incluirá ascensos de oficiales, condecoraciones y una parada aérea con aeronaves de combate, transporte y helicópteros.

Usuarios reaccionaron a los sobrevuelos de aeronaves militares

El anuncio de la Fuerza Aérea Ecuatoriana generó preguntas y comentarios en redes sociales. Algunos usuarios quisieron conocer la razón del ruido que escucharon durante la tarde del sábado, mientras otros expresaron su preocupación por los vuelos militares sobre la ciudad.

Una persona cuestionó estas maniobras y vinculó los sobrevuelos con los riesgos de las operaciones aéreas en zonas densamente pobladas. En su comentario escribió: «otra vez, aviones militares sobre quito. si sacaron el aeropuerto fue por los riesgos de vuelos sobre áreas densamente pobladas. candidatos a alcalde, manifiéstense sobre esos sobrevuelos, por favor».

Los comentarios reflejan las inquietudes que despertó la presencia de aeronaves militares en el cielo quiteño. Sin embargo, la FAE explicó en sus canales oficiales que los vuelos del 24, 25 y 26 de octubre corresponden a los preparativos de su ceremonia de aniversario.

La institución invitó a la ciudadanía a observar las formaciones aéreas durante estos días, como parte de las actividades previas a la conmemoración. El acto central está previsto para el 27 de octubre, fecha en la que Ecuador recuerda la creación de la Aviación Nacional y celebra el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

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