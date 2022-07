Aumenta la cifra de contagios por covid-19 en Quito

No todos los habitantes de Quito usan mascarilla,. En la imagen, ciudadanos caminan en el sector del mercado Ipiales. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO.

Redacción EL COMERCIO (I)

Quito afronta actualmente la segunda ola de contagios de covid-19 en lo que va del año. Las estadísticas muestran que esta elevación de casos empezó a mediados de mayo y se mantiene hasta el momento con dos ligeros picos; uno entre el 15 y el 25 de junio y otro en la semana epidemiológica 28, que va del 10 al 16 de julio.

La variable que más llama la atención es la positividad: alcanza el 50,5%. Es decir, que de todas las pruebas realizadas, la mitad son positivas. Mientras que la semana anterior el indicador era del 38,4%.

Francisco Viteri, secretario de Salud, indica que la positividad va de la mano con el número de pruebas que se realicen. Hoy aplican 400 semanales, mientras que en enero de este año (cuando se registró la primera ola de 2022), hacían 4 000. Y en ese entonces la positividad era del 56%.

Pocos fallecidos

Viteri señala que a pesar de que hay más contagios, las hospitalizaciones y las muertes no han aumentado. En la última semana no ha habido fallecidos por el virus en la capital. Pero en 2021 hubo semanas en las que fallecieron entre 80 y 100 personas.

Las casas de salud de la red pública y privada reportan un 3,8% de ocupación de camas para hospitalización (48 pacientes) y 3% en ocupación de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), (10 pacientes). El cálculo se lo hace tomando en cuenta la capacidad máxima que tiene el sistema de salud, es decir 1 300 camas para hospitalización y 300 para UCI.

Viteri apunta dos razones por las cuales los casos covid no se agravan: la inmunidad natural por contagio y la vacunación.

En la capital se encuentra vacunado el 92% de la población mayor de tres años con primera y segunda dosis y el 59% con dosis de refuerzo. En la capital, en total hay 30 vacunatorios.

¿Cómo saber si es hora de aumentar las restricciones? Quito cuenta con una resolución municipal que plantea una matriz de alertas que analiza la transmisión del virus, la gravedad, la capacidad del servicio hospitalario y la vacunación. Dependiendo de esas cifras, el nivel de alerta cambia de color, pero por ahora se mantiene en blanco.

Las brigadas

Quinientas personas conforman unos 100 equipos que continúan visitando los barrios, identificando sospechosos y vacunando. La última semana identificaron 593 personas sospechosas, de las cuales 334 fueron positivas e hicieron rastreo a 1 095 contactos, para evitar que el virus siga regándose.

Esteban Ortiz, epidemiólogo, dice que las personas no deben confiarse por la poca mortalidad que hay en la ciudad, porque mientras más gente se contagie, esa cifra aumentará. “A escala nacional hay de tres a cinco muertes diarias por covid; suena poco, pero van sumando. En junio, por ejemplo, fallecieron 90 personas; por eso hay que bajar la infección”, sostiene.

Añade otro dato importante: el 10% de los actualmente contagiados son reinfectados y aún se desconoce los efectos secundarios que el virus deja en el cuerpo, por lo que la recomendación es que se mantenga el uso de mascarillas cuando se asiste a reuniones con familiares o con amistades y evitar que sean en lugares cerrados.

Felipe Flores, de 39 años, tiene covid-19. Su prueba salió positiva el lunes 18 de julio y está aislado a pesar de solo tener síntomas similares a la gripe. Es la tercera vez que se infecta. No sabe dónde adquirió el virus, aunque admite que se ha reunido con amigos y que en la oficina donde trabaja en publicidad no siempre usa mascarilla. Dice que intenta hacer su vida normal porque no puede vivir encerrado, pero que será más cuidado.