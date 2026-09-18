Aspirantes postulan a 3 000 vacantes en la feria de trabajo, en Quito

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La búsqueda de oportunidades formales de empleo movilizó a cientos de profesionales y técnicos en la capital ecuatoriana. Desde tempranas horas de este viernes 18 de septiembre de 2026, los ciudadanos acudieron con sus hojas de vida para intentar acceder a una de las 3 000 vacantes en la feria de trabajo, en una jornada presencial estructurada para vincular la demanda laboral con las plazas productivas del mercado.

Aspirantes aplican a vacantes en la feria de trabajo capitalina

El encuentro denominado Encuentra Empleo Quito 2026 se desarrolló este viernes 18 de septiembre en las instalaciones del Coliseo Los Quitus, en el sector de La Vicentina, en horario continuo de 09:00 a 15:00.

Durante el acto de apertura, la ministra de Trabajo y Desarrollo Humano, Cynthia Gellibert, destacó la importancia de tender puentes entre la academia, el sector privado, el Estado y los postulantes para consolidar plazas laborales formales.

Los asistentes ingresaron de manera directa a los módulos corporativos para dejar su documentación y participar en las entrevistas iniciales de selección.

Campos operativos y perfiles requeridos para contratación

Los postulantes entregaron hojas de vida orientadas a una variedad de sectores económicos y ramas especializadas.

La oferta de contratación incluyó áreas de tecnología, ventas, administración, finanzas, logística, salud, alimentación y servicios de atención al cliente. La presencia de delegados de talento humano facilitó la evaluación en sitio de los perfiles con base en las necesidades específicas de personal de cada organización.

Más de 70 empresas privadas y entidades públicas participantes

La recepción de los documentos para cubrir las vacantes en la feria de trabajo concentró a más de 70 corporaciones comerciales e industriales del país.

Entre las empresas presentes constaron Casa Baca, Corporación Favorita C.A., Arca Continental, McDonald’s, Pronaca, El Ordeño, Corporación El Rosado S.A., Claro, Cervecería Nacional CN S.A., Grupo Danec, Corporación Maresa Holding S.A., De Prati S.A., Edasa S.A., Importaciones KAO Cía. Ltda., Levapan y Grupo Bimbo.

Asimismo, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) participó con un módulo especial para conectar con nuevos talentos e integrarlos a sus diferentes dependencias.

¡Participamos en la Feria Encuentra Empleo Quito 2026!



Este viernes 18 de septiembre, nos sumamos a esta gran iniciativa organizada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano en el Coliseo Los Quitus (La Vicentina).



Tuvimos la oportunidad de conectar de cerca con talentos… pic.twitter.com/JyFpgfCmIk — Biess (@BiessEcuador) September 18, 2026

Asistencia en plataforma digital y consultas laborales

En el recinto también funcionaron puntos de asesoría técnica a cargo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

Los postulantes recibieron capacitación para optimizar el registro y manejo del sistema digital Encuentra Empleo, conocieron alternativas de formación gratuita para elevar la competitividad de sus perfiles y canalizaron inquietudes sobre derechos laborales a través de la atención brindada por inspectores de trabajo.

Cronograma nacional: de Guayaquil a la próxima cita en Azuay

La realización de este encuentro laboral en Quito forma parte de un cronograma articulado en distintas zonas del país. Como antecedente, en agosto pasado ya se efectuó una jornada similar en la ciudad de Guayaquil, mientras que la planificación de las autoridades establece que para las últimas semanas de octubre se realizará otra feria en la provincia de Azuay para acercar nuevas oportunidades a los aspirantes de esa región.

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