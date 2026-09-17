Feria de empleo ofrece más de 3 000 vacantes en Quito

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, lanza la “Feria Encuentra Empleo Quito” con más de 3 000 vacantes y la participación de 70 empresas privadas, este viernes 18 de septiembre, en el Coliseo Los Quitus, de 09:00 a 15:00.

La feria de empleo con más de 3 000 vacantes en Quito

El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, organizó la “Feria Encuentra Empleo Quito” con más de 70 empresas participantes y más de 3 000 vacantes.

Las personas interesadas en las vacantes tendrán contacto directo con representantes de las empresas y las oportunidades laborales que ofrecen.

Los asistentes deberán acudir al Coliseo Los Quitus con su hoja de vida actualizada para poder postular en el proceso de selección de personal de las compañías.

Las empresas privadas que participan buscan trabajadores en las áreas de atención al cliente, salud, tecnología, alimentación, administración, finanzas, ventas y otras.

Capacitaciones gratuitas e inspectores de Trabajo

Además, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano tendrá dos stands con información sobre capacitaciones gratuitas e inspectores de Trabajo para consultar sobre: contrato laboral, remuneraciones, jornadas y otros temas.

💼 Cae a la Feria Encuentra Empleo Quito 2026.



En el stand del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano encontrarás:

🎓 Capacitaciones gratuitas

⚖️ Inspectores de Trabajo para resolver tus dudas laborales.



Trae tu CV y tus preguntas ¡Nos vemos allá! 🇪🇨 pic.twitter.com/NYs2jUPMJj — Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano Ecuador (@MinTrabajoEc) September 17, 2026

Feria de empleo en julio ofreció alrededor de 4 000 vacantes en Quito

El Municipio de Quito, a través de ConQuito, organizó una feria de empleo el 17 de julio pasado en Centro de Exposiciones con la participación de cerca de 100 empresas del sector productivo que ofertaron un total de 4 000 vacantes.

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