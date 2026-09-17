Feria de empleo ofrece más de 3 000 vacantes en Quito

La feria de empleo organizada por el Ministerio de Trabajo se realizará este viernes 18 de septiembre.

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El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, lanza la “Feria Encuentra Empleo Quito” con más de 3 000 vacantes y la participación de 70 empresas privadas, este viernes 18 de septiembre, en el Coliseo Los Quitus, de 09:00 a 15:00.

La feria de empleo con más de 3 000 vacantes en Quito

El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, organizó la “Feria Encuentra Empleo Quito” con más de 70 empresas participantes y más de 3 000 vacantes.

Las personas interesadas en las vacantes tendrán contacto directo con representantes de las empresas y las oportunidades laborales que ofrecen.

Los asistentes deberán acudir al Coliseo Los Quitus con su hoja de vida actualizada para poder postular en el proceso de selección de personal de las compañías.

Las empresas privadas que participan buscan trabajadores en las áreas de atención al cliente, salud, tecnología, alimentación, administración, finanzas, ventas y otras.

Capacitaciones gratuitas e inspectores de Trabajo

Además, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano tendrá dos stands con información sobre capacitaciones gratuitas e inspectores de Trabajo para consultar sobre: contrato laboral, remuneraciones, jornadas y otros temas.

Feria de empleo en julio ofreció alrededor de 4 000 vacantes en Quito

El Municipio de Quito, a través de ConQuito, organizó una feria de empleo el 17 de julio pasado en Centro de Exposiciones con la participación de cerca de 100 empresas del sector productivo que ofertaron un total de 4 000 vacantes.

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