Asistentes al concierto de Iron Maiden tendrán transporte en Quito hasta la medianoche

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Los asistentes al concierto de Iron Maiden de este miércoles 14 de octubre de 2026 en el estadio Olímpico Atahualpa tendrán a su disposición el servicio de transporte en Quito hasta la medianoche para retornar a sus domicilios.

La medida facilitará el traslado de los cerca de 35 000 fanáticos que acudirán a presenciar el espectáculo musical previsto para iniciar a las 21:00, mediante unidades del corredor Ecovía que operarán de manera especial una vez finalizada la presentación.

Salidas de la Ecovía desde la parada Naciones Unidas luego del concierto de Iron Maiden

La flota asignada para la jornada comenzará a recibir pasajeros a partir de las 23:00 desde el andén de Naciones Unidas. Los intervalos de despacho de las unidades se regularán de acuerdo con el flujo de asistentes que salgan del complejo deportivo, prolongando el servicio hasta las 00:00.

Para asegurar la cobertura de viaje hacia los dos extremos de la ciudad, este esquema de transporte en Quito distribuirá 10 unidades de la siguiente manera:

Siete unidades con dirección hacia la terminal Quitumbe , en el sur.

unidades con dirección , en el sur. Tres autobuses biarticulados con destino a la estación Río Coca, en el norte.

Seguridad y soporte técnico en las estaciones

El plan operativo contempla el refuerzo de la seguridad en las dos paradas de Naciones Unidas contiguas al escenario. Paralelamente, se mantendrán cuadrillas técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo para atender cualquier incidencia que pudiera suscitarse con los automotores que forman parte del transporte en Quito durante el transcurso de las operaciones.

Horarios ordinarios de Trolebús y buses alimentadores

El resto de modalidades municipales mantendrá sus itinerarios habituales de fin de jornada, por lo que quienes utilicen el transporte en Quito deberán tomar en cuenta los siguientes cortes:

El circuito del Trolebús prestará servicio hasta las 22:00.

prestará servicio Las unidades alimentadoras recibirán pasajeros hasta las 22:30.

Operación regular del Metro durante la noche

El Metro operará bajo su esquema regular de atención y no extenderá su funcionamiento comercial durante la noche del espectáculo en el Estadio Olímpico Atahualpa.

El cierre de sus estaciones se efectuará a las 23:00, obligando a los usuarios que requieran movilidad posterior a esa hora a recurrir exclusivamente a los buses habilitados en la superficie.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Hasta qué hora funcionará el transporte en Quito tras el concierto de Iron Maiden en el estadio Olímpico Atahualpa?

La Ecovía brindará servicio extendido hasta la medianoche desde la parada Naciones Unidas.

Al evento musical que inicia a las 21:00 acudirán aproximadamente 35 000 personas. Para evacuar la zona, se habilitarán diez unidades a partir de las 23:00 con frecuencias que responderán a la demanda de los usuarios.

❓ ¿Qué rutas hacia el sur y norte tendrá el transporte en Quito al finalizar el concierto de Iron Maiden?

Se despacharán siete buses hacia la terminal Quitumbe en el sur y tres biarticulados hacia la estación Río Coca en el norte.

La flota operará exclusivamente desde la parada Naciones Unidas para trasladar a los espectadores que salgan del estadio Olímpico Atahualpa hacia ambos polos del Distrito Metropolitano.

❓ ¿A qué hora cierra el Metro de Quito la noche del concierto de Iron Maiden?

El Metro finalizará sus operaciones a las 23:00.

A diferencia de la Ecovía, la red subterránea conservará su jornada de atención ordinaria y no ampliará turnos durante la medianoche para el desalojo del estadio.

❓ ¿Hasta qué hora atienden el Trolebús y los alimentadores este miércoles 14 de octubre?

El Trolebús funcionará hasta las 22:00 y los alimentadores hasta las 22:30.

Estas modalidades del sistema no tendrán horarios especiales por el concierto y cerrarán en sus horarios regulares de operación.

❓ ¿Qué medidas de seguridad habrá en las paradas del transporte en Quito cerca del estadio?

Se reforzará la seguridad en las dos paradas de Naciones Unidas y se asignará personal de mantenimiento técnico.

La disposición operativa busca precautelar la integridad de los 35 000 asistentes y solucionar cualquier eventualidad mecánica con la flota de buses en operación.

Te recomendamos