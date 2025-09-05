El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) dio a conocer las condiciones del clima presentes en Quito este viernes 5 de septiembre de 2025 y alertó sobre altas temperaturas diurnas y ráfagas de viento.

🥵 El clima de Quito hoy

Según el pronóstico del clima del Instituto Nacional de Meteorología (Inamhi), este viernes 5 de septiembre de 2025 se espera un cielo poco nuboso.

A pesar de estas condiciones, durante la mañana Quito podría tener temperaturas máximas de hasta 24 grados centígrados (sobre todo en los valles). El cielo estará poco nuboso.

Debido a la poca nubosidad en la mañana, los rayos solares ingresan directamente a la superficie, por lo que la radiación ultravioleta se ubica en niveles extremadamente altos. Ante ello, es importante que protejas tu piel y te mantengas hidratado. Usa siempre protector solar.

Durante la tarde, el cielo estará parcialmente nublado. Se prevé presencia de lloviznas aisladas, con más intensidad en el sur de la ciudad

En la noche de hoy, el cielo estará parcial nublado y no se esperan lloviznas ni lluvias en la ciudad. Durante la madrugada del sábado 6 de septiembre, se registrará un descenso de temperatura de hasta 8 grados centígrados. El cielo estará poco nuboso o despejado.

🫠 Temperaturas diurnas pueden llegar a 24 grados en Quito

El COE Metropolitano advierte sobre la radiación ultravioleta en niveles extremadamente altos en Quito y altas temperaturas diurnas. Además, destaca que puede haber presencia de chubascos dispersos hacia el sur y occidente.

Con estas condiciones, la probabilidad de incendios forestales aumenta en algunos sectores, toma precauciones y no realices quemas en zonas secas ni enciendas chispas.

La radiación ultravioleta se mantiene en niveles extremadamente altos, por ello usa siempre protector solar.

Usa ropa que cubra tu piel, así estarás protegido de la radiación y del sol

Lleva siempre paraguas, aunque no haya lluvias, puede protegerte del sol

Mantente hidratado

Mantén las habitaciones frescas y ventiladas

Presta mayor atención a niños y personas mayores

