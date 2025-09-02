El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) dio a conocer las condiciones del clima presentes en Quito este martes 2 de septiembre de 2025 y alertó sobre altas temperaturas diurnas y ráfagas de viento.

Más noticias

☂️ El clima de Quito hoy

Según el pronóstico del clima del Instituto Nacional de Meteorología (Inamhi), este martes 2 de septiembre de 2025 se espera un cielo poco nublado.

A pesar de estas condiciones, durante la mañana Quito podría tener temperaturas máximas de hasta 23 grados centígrados (sobre todo en los valles). El cielo estará nublado con claros y puede haber presencia de ráfagas de viento.

Debido a la poca nubosidad en la mañana, los rayos solares ingresan directamente a la superficie, por lo que la radiación ultravioleta se ubica en niveles altos. Ante ello, es importante que protejas tu piel y te mantengas hidratado. Usa siempre protector solar.

Durante la tarde, el cielo estará nublado con claros. No se prevé presencia de lluvias o lloviznas; sin embargo, podría haber presencia de viento.

En la noche de hoy, el cielo estará nublado y también están previstas lloviznas y lluvias en la ciudad. Durante la madrugada del miércoles 3 de septiembre, se registrará un descenso de temperatura de hasta 8 grados centígrados. El cielo estará parcialmente nublado.

#PronósticoPichincha | Martes 2 de septiembre. Cielo nublado con claros y ráfagas ocasionales de viento. Radiación Alta. pic.twitter.com/JpH75iGpGB — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) September 2, 2025

🫠 Temperaturas diurnas pueden llegar a 23 grados en Quito

El COE Metropolitano advierte sobre el riesgo de golpes de calor y deshidratación, especialmente en grupos vulnerables debido a las altas temperaturas diurnas. Así mismo, puede haber mayor consumo de agua y energía eléctrica por el uso de sistemas de refrigeración.

Con estas condiciones, la probabilidad de incendios forestales aumenta en algunos sectores, toma precauciones y no realices quemas en zonas secas ni enciendas chispas.

La radiación ultravioleta se mantiene en niveles extremadamente altos, por ello usa siempre protector solar.

Usa ropa que cubra tu piel, así estarás protegido de la radiación y del sol

Lleva siempre paraguas, aunque no haya lluvias, puede protegerte del sol

Mantente hidratado

Mantén las habitaciones frescas y ventiladas

Presta mayor atención a niños y personas mayores

#PronósticoUVEc | Martes 2 de septiembre. Se espera que los índices de radiación se presenten altos en la Sierra y moderados en la Costa y Amazonía. pic.twitter.com/H3DAZTHqu0 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) September 1, 2025

Te recomendamos