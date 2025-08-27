El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) dio a conocer las condiciones del clima presentes en Quito este miércoles 27 de agosto de 2025 y alertó sobre altas temperaturas diurnas.

🥵 El clima de Quito hoy

Según el pronóstico del clima del Instituto Nacional de Meteorología (Inamhi), este miércoles 27 de agosto de 2025 se espera un cielo parcial nublado.

Durante la mañana, Quito podría tener temperaturas máximas de hasta 24 grados centígrados (sobre todo en los valles). El cielo estará parcial nublado y puede haber presencia de ráfagas de viento.

Debido a la poca nubosidad en la mañana, los rayos solares ingresan directamente a la superficie, por lo que la radiación ultravioleta se ubica en niveles muy altos. Ante ello, es importante que protejas tu piel y te mantengas hidratado. Usa siempre protector solar.

Durante la tarde, el cielo estará poco nuboso y se prevé presencia de vientos, ten precaución.

En la noche de hoy, el cielo estará nublado con claros y no están previstas lloviznas. Durante la madrugada del jueves 28 de agosto, se registrará un descenso de temperatura de hasta 7 grados centígrados. El cielo estará poco nublado con claros y puede haber presencia de lloviznas aisladas.

#PronósticoPichincha | Martes 26 de agosto. Cielo parcial nublado con incremento de nubosidad, radiación entre "Muy Alta" y "Extremadamente Alta" pic.twitter.com/bxSEb8C9yn — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 26, 2025

🫠 Temperaturas diurnas pueden llegar a 24 grados en Quito

El COE Metropolitano advierte sobre el riesgo de golpes de calor y deshidratación, especialmente en grupos vulnerables debido a las altas temperaturas diurnas. Así mismo, puede haber mayor consumo de agua y energía eléctrica por el uso de sistemas de refrigeración.

Con estas condiciones, la probabilidad de incendios forestales aumenta, toma precauciones y no realices quemas en zonas secas ni enciendas chispas.

La radiación ultravioleta se mantiene en niveles extremadamente altos, por ello usa siempre protector solar.

Usa ropa que cubra tu piel, así estarás protegido de la radiación y del sol

Lleva siempre paraguas, aunque no haya lluvias, puede protegerte del sol

Mantente hidratado

Mantén las habitaciones frescas y ventiladas

Presta mayor atención a niños y personas mayores

#PronósticoUVEc | Miércoles 27 de agosto: Se esperan índices de radiación ultravioleta entre "moderado" y extremadamente alto", ¿dónde? Más información en el boletín. pic.twitter.com/3Yvr7RFUN3 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 26, 2025

