El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) dio a conocer las condiciones del clima presentes en Quito este viernes 22 de agosto de 2025 y alertó sobre altas temperaturas diurnas.

Más noticias

☔ El clima de Quito hoy

Según el pronóstico del clima del Instituto Nacional de Meteorología (Inamhi), este viernes 22 de agosto de 2025 se espera un cielo parcial nublado.

Durante la mañana, Quito podría tener temperaturas máximas de hasta 22 grados centígrados (sobre todo en los valles).

Debido a la poca nubosidad en la mañana, los rayos solares ingresan directamente a la superficie, por lo que la radiación ultravioleta se ubica en niveles muy altos. Ante ello, es importante que protejas tu piel y te mantengas hidratado. Usa siempre protector solar.

Durante la tarde, no están previstas lluvias y lloviznas dispersas en Quito y el cielo estará nublado con claros. Se prevé presencia de vientos, ten precaución.

En la noche de hoy, el cielo estará nublado y se pueden presentar lloviznas ocasionales. Durante la madrugada del sábado 23 de agosto, se registrará un descenso de temperatura de hasta 6 grados centígrados. El cielo estará poco nublado con claros y puede haber presencia de neblina.

#PronósticoPichincha | Viernes 22 de agosto. Cielo parcial nublado a nublado, con UV entre "alto y muy alto". Probables lloviznas ocasionales en la región Interandina y en el noroccidente algunas lluvias puntuales. Viento moderado. Niebla en bancos🌦️🌬️🌫️ pic.twitter.com/2KmZngDcr2 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 22, 2025

🫠 Temperaturas diurnas pueden llegar a 22 grados en Quito

El COE Metropolitano advierte sobre el riesgo de golpes de calor y deshidratación, especialmente en grupos vulnerables debido a las altas temperaturas diurnas. Así mismo, puede haber mayor consumo de agua y energía eléctrica por el uso de sistemas de refrigeración.

Con estas condiciones, la probabilidad de incendios forestales aumenta, toma precauciones y no realices quemas en zonas secas ni enciendas chispas.

La radiación ultravioleta se mantiene en niveles extremadamente altos, por ello usa siempre protector solar.

Usa ropa que cubra tu piel, así estarás protegido de la radiación y del sol

Lleva siempre paraguas, aunque no haya lluvias, puede protegerte del sol

Mantente hidratado

Mantén las habitaciones frescas y ventiladas

Presta mayor atención a niños y personas mayores

#PronósticoUVEc | Jueves 21 de agosto. Se esperan índices entre Muy Altos y Moderados. Recuerde siempre tomar precauciones entre las 10H00 y 15H00, y cuando tengamos radiación directa del sol durante esas horas.🌥️⛅️ pic.twitter.com/G5c15yi5IG — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 21, 2025

Te recomendamos