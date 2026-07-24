Así funciona el Pico y placa en Quito este viernes 24 de julio

El sistema de pico y placa en Quito se mantiene como una de las principales herramientas para aliviar el tráfico en la capital este viernes. Esta restricción rige de lunes a viernes en todo el Distrito Metropolitano y limita la circulación de vehículos según el último número de la placa. La medida se aplica durante las horas de mayor demanda vehicular para ordenar el flujo en las vías más congestionadas.

Objetivos del sistema

El municipio sostiene esta política como parte de su estrategia de movilidad urbana en Quito. Busca reducir la carga vehicular, acortar los tiempos de traslado y mejorar la circulación en los principales corredores. La normativa no rige los sábados, domingos ni feriados, lo que permite a los conductores movilizarse sin restricciones esos días.

Horarios del pico y placa

El sistema opera en dos franjas horarias durante los días laborables. En la mañana, la restricción se aplica entre las 06:00 y las 09:30. En la tarde, rige desde las 16:00 hasta las 20:00. Fuera de estos horarios, los vehículos pueden circular con normalidad dentro del Distrito Metropolitano.

Criterios de restricción

La medida organiza el tránsito según el último dígito de la placa. Por ejemplo, los viernes no pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en 9 y 0. Con esta distribución, la ciudad reparte la carga vehicular a lo largo de la semana.

Excepciones al sistema

El sistema también contempla excepciones. Las personas con discapacidad y los adultos mayores cuentan con una exoneración permanente. Ellos pueden circular cualquier día y en cualquier horario sin necesidad de realizar trámites adicionales ante los agentes de tránsito.

Controles y sanciones vigentes

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecuta controles en las calles de Quito. Sus agentes verifican el último dígito de la placa y sancionan a los conductores que incumplen la restricción en los horarios establecidos.

Estructura de multas

La primera infracción equivale al 15% del Salario Básico Unificado, es decir, 69 dólares. La segunda falta eleva la sanción al 25%, lo que corresponde a 115 dólares. Si el conductor comete una tercera infracción, la multa alcanza el 50%, es decir, 230 dólares.

Permanencia de vehículos en centros de retención

La AMT regula la permanencia de vehículos en los Centros de Retención Vehicular. Cuando un automotor permanece más de tres años en estos espacios, la entidad lo declara en abandono y procede con su chatarrización. Por esta razón, las autoridades recomiendan a los propietarios cumplir con los trámites dentro de los plazos establecidos para evitar sanciones adicionales.

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💁 Recuerda, hoy jueves, la medida “Pico y Placa” se mantiene con normalidad.



Respeta las normas de tránsito y evita sanciones.



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