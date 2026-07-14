Horarios del Pico y placa en Quito para este martes 14 de julio de 2026

El Municipio de Quito implementa el sistema de pico y placa como una estrategia continua para regular la movilidad en la ciudad. Esta medida se aplica de lunes a viernes durante todo el año y busca ordenar el tránsito en las avenidas más congestionadas, además de reducir los retrasos en las horas de mayor demanda.

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Esquema semanal del pico y placa

El Cabildo confirma que el esquema semanal del pico y placa no presenta cambios. Por lo tanto, se recomienda a los conductores revisar el calendario antes de salir y planificar sus recorridos con anticipación. De esta manera, los usuarios evitan sanciones y optimizan sus desplazamientos al elegir rutas alternas y ajustar sus horarios.

Funcionamiento del pico y placa

El sistema clasifica a los vehículos según el último dígito de la placa. Este número determina los días en los que no pueden circular dentro de los horarios establecidos. La secuencia se repite cada semana sin modificaciones:

Lunes: Placas terminadas en 1 y 2.

Martes: Placas terminadas en 3 y 4.

Miércoles: Placas terminadas en 5 y 6.

Jueves: Placas terminadas en 7 y 8.

Viernes: Placas terminadas en 9 y 0.

Por ejemplo, este martes, los automóviles con placas terminadas en 3 y 4 deben permanecer fuera de circulación.

Consecuencias del incumplimiento

El Municipio advierte que incumplir la norma genera multas y otras sanciones. Además, recalca que respetar la medida ayuda a ordenar el tránsito, mejora la seguridad vial y reduce los tiempos de traslado. Las autoridades insisten en que los conductores deben ajustar sus horarios y utilizar rutas alternas para evitar congestión en las vías más transitadas.

Requisitos para circular en Quito

Los conductores deben portar la licencia y la matrícula vigentes. Si alguno de estos documentos caduca, deben iniciar de inmediato el proceso de renovación en la Agencia Nacional de Tránsito. Este trámite se realiza a través del portal web institucional, donde el usuario genera la orden de pago, cancela el valor correspondiente y agenda un turno.

Luego, debe acudir a la agencia elegida con al menos 15 minutos de anticipación, rendir la prueba teórica y esperar la emisión de la nueva licencia. Mientras se completa el proceso, el comprobante de pago funciona como respaldo temporal, permitiendo circular legalmente durante ese tiempo.

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💁 Recuerda, hoy lunes, la medida “Pico y Placa” se mantiene con normalidad.



Respeta las normas de tránsito y evita sanciones.



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