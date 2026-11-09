Árbol caído provoca cierre vial en la avenida Mariscal Sucre, en Quito

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

La caída de un árbol complicó la movilidad en la avenida Mariscal Sucre, también conocida como avenida Occidental, en Quito, durante la tarde de este lunes 9 de noviembre de 2026. El incidente afectó una de las principales conexiones viales entre el norte y el sur de la capital.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó sobre el cierre del carril izquierdo en sentido norte-sur, a la altura de la intersección de las avenidas Mariscal Sucre y Universitaria, en el sector de Miraflores.

Personal operativo de la institución acudió al punto para gestionar la movilidad y atender la emergencia.

🚨 #CierreVialQuito | ¡Por árbol caído!



📍 Sector: Miraflores

🛣️ Dirección: av. Mariscal Sucre y Universitaria

🚧 Cierre: carril izquierdo

🔀 Sentido: norte-sur

👮‍♂️ Personal operativo de la AMT se encuentra gestionando la movilidad en el sector.



⚠️ Reduce la velocidad y… pic.twitter.com/9KaYFPegFW — AMTQuito (@AMT_Quito) November 9, 2026

Cierre vial en el sector de Miraflores

La alerta de la AMT identificó el tramo afectado en la avenida Mariscal Sucre y Universitaria. La restricción comprende el carril izquierdo en sentido norte-sur, por lo que la circulación en ese sector registra una afectación.

El cierre ocurre en una vía de importancia para la conexión entre distintos sectores de Quito. La avenida Occidental constituye uno de los corredores principales de circulación de la ciudad.

La entidad municipal confirmó la presencia de sus agentes en el lugar para organizar el tránsito durante la emergencia.

Ramas del árbol quedaron junto al cableado eléctrico

Otro de los reportes sobre el incidente ubica la caída de un árbol en el sector de San Juan. En ese punto, las ramas quedaron enredadas en los cables eléctricos de un poste.

Videos difundidos por transeúntes muestran a varios ciudadanos que intentan retirar el tronco de la calzada. La presencia del árbol y su contacto con el cableado complicaron las tareas para despejar el paso.

La AMT reporta afectación a la circulación

La alerta municipal identifica el cierre como una emergencia por árbol caído y señala el tramo específico de la avenida Mariscal Sucre. La institución mantiene personal operativo en el sector para gestionar la movilidad.

El reporte corresponde a la tarde del lunes 9 de noviembre. La información difundida no precisa el tiempo que durará la restricción ni la hora prevista para la reapertura del carril.

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