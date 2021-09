298 sancionados por invadir las ciclovías en Quito

Daniel Romero

No fue solo un auto el que invadió la ciclovía de la Amazonas. Jairo Cabrera, quien filmó el video que se viralizó en redes sociales, afirma que fueron dos. Desde enero pasado, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha sancionado a 298 conductores por ese tipo de infracción.

Cabrera cuenta que cerca de las 17:00 del miércoles pasado, un vehículo negro y otro dorado se quedaron en medio de la intersección de la Amazonas y Atahualpa (norte).

Para no interrumpir el paso de quienes circulaban de oeste a este, el automóvil de color negro ingresó a la ciclovía. El otro decidió seguirlo.

El ciclista urbano de 39 años cuenta que hace 20 se moviliza en bicicleta. Su recorrido diario al trabajo lo hace desde El Arbolito hasta la Naciones Unidas. Filmó la infracción porque dice que no es justo que los conductores crean que toda la calzada les pertenece.

Ambos vehículos circularon por un carril prohibido para ellos, desde la Atahualpa hasta la República; es decir, ocho cuadras. Lo hicieron pese a que en todo ese trayecto la vía para ciclistas tiene señalización y separadores viales.

En junio de 2020 empezó la habilitación de la ciclorruta en la av. Amazonas. Debido a la pandemia, los viajes en bici se incrementaron y el Municipio aprovechó para construir ciclovías segregadas para garantizar la seguridad de los usuarios de bicicletas.

Desde entonces, en esos tramos la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) no había registrado este tipo de infracción. Según Pamela Villacrés, directora de Seguridad de la AMT, regularmente las invasiones ocurren en vías en donde no hay separadores y la ruta está ubicada en el lado derecho de la vía, sobre todo en la Mariana de Jesús.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una sanción para dos tipos de infracciones. La primera es para quienes no respetan el derecho preferente de los biciusuarios en los desvíos, avenidas, carreteras, cruces de caminos y ciclovías.

Este año la AMT ha sancionado a 13 personas por ese tipo de infracción. La penalización incluye la reducción de cuatro puntos de la licencia y una multa del 15% de un Salario Básico Unificado.

Sin embargo, según Villacrés la falta más común es la de invadir el carril exclusivo. En el COIP se estipula que es sujeto de sanción quien con su vehícu­lo, circulando o estacionándose, invada esas vías.

Según las estadísticas que maneja el Municipio, las sanciones emitidas este año son menores en relación con el mismo periodo del año anterior, pese al confinamiento. La cifra pasó de 361 a 298 Es decir, 63 multas menos.

Franklin Lema, director de Modos de Transporte Sostenible de la Secretaría de Movilidad, explica que los separadores en las vías tienen como objetivo evitar el ingreso de autos. Pero, eso tampoco impidió el caso del miércoles pasado.

En la vía, los ciclistas son más vulnerables que quienes circulan en automotores. Por eso, según Lema, se pensó en las estructuras que separan los carriles, para disminuir los posibles accidentes.

Para usuarios como Cabrera, eso no es suficiente; también es necesaria una concienciación. Cuenta que él mismo sufrió un accidente cuando un auto no respeto la ciclovía en La Mariscal.

El miércoles 22 de septiembre termina la Semana de la Movilidad Sostenible. La AMT promociona para este miércoles una cicleada para quienes se movilizan así a sus trabajos. Eso, con el objetivo de incentivar este tipo de movilidad en la capital.