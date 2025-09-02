Desde el lunes 1 de septiembre de 2025, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció un cambio en su servicio: ya no se requiere turno en línea para realizar la transferencia de dominio vehicular en los Centros de Matriculación Bicentenario y Quitumbe, en Quito.

Más noticias

Trámite de transferencia de dominio vehicular en Quito será por orden de llegada

Washington Martínez, director general de la AMT, explicó que la medida forma parte del Plan MDF (Modernizar, Depurar y Fortalecer), impulsado por la administración municipal para agilizar trámites y frenar la venta ilegal de turnos en los exteriores de los centros de atención.

El procedimiento se realizará por orden de llegada y sin cita previa. Los ciudadanos podrán acudir directamente a los centros, donde el proceso inicia con la toma de improntas del vehículo y continúa en ventanillas hasta concluir la transferencia.

Revisión Técnica Vehicular obligatoria para la transferencia en Quito

La AMT recordó que el trámite no se permite si el vehículo no aprobó la Revisión Técnica Vehicular (RTV).

Esta debe cumplirse en cualquiera de los seis Centros de Revisión Técnica Vehicular (CRTV) de Quito. Además, el automotor no puede registrar valores pendientes de pago.

Las personas que ya agendaron un turno pueden esperar la fecha asignada o adelantar el trámite bajo el nuevo sistema.

Multas por no cumplir plazos en la transferencia de dominio en Quito

El plazo máximo para realizar la transferencia de dominio es de 30 días desde la firma del contrato de compra-venta.

Si el ciudadano incumple, deberá pagar una multa equivalente al 5 % del Salario Básico Unificado (SBU), según el artículo 392 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Si el trámite se completa dentro de los primeros 20 días desde la emisión de la boleta de citación, el infractor pagará solo el 50 % de la sanción.

Esta información le puede interesar: Alerta en Quito, 75 000 autos con fallas mecánicas detectadas en revisión vehicular

AMT Quito busca optimizar trámites vehiculares y evitar corrupción

La medida se suma a otras acciones de la AMT para optimizar el servicio y garantizar procesos ágiles.

Martínez afirmó que la institución continuará en la lucha contra la corrupción y la intermediación, y aseguró que los trámites se realizarán de forma directa, transparente y sin sobrecostos para los ciudadanos.

La entidad recordó que toda la información oficial está disponible en sus canales digitales e instó a evitar gestores o tramitadores externos.