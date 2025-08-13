La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) se pronunció sobre los stickers falsos de Revisión Técnica Vehicular (RTV) que se hallaron en varios vehículos en los últimos días.

ATM detectó más de 100 vehículos con revisiones técnicas falsas en Guayaquil

La ATM de Guayaquil difundió un comunicado este miércoles 13 de agosto de 2025. La entidad explicó que desde el sábado 9 de agosto se detectaron al menos 15 nuevos vehículos con stickers falsos de haber aprobado la RTV.

Estas irregularidades en los automotores se suman a otros 100 casos hallados en la ciudad en lo que va del año.

Según explicó la Agencia, los documentos de los vehículos no constan en la base de datos institucional, pero sí en la base nacional (AXIS). Estas inconsistencias ya fueron reportadas a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Carlos Ruiz, director de Control de Tránsito de la ATM, detalló que los vehículos sin la revisión técnica vigente fueron trasladados a los patios de retención. “Posteriormente, se presentarán las denuncias en Fiscalía y se notificará nuevamente a la ANT”, comentó.

Detención de agente de tránsito

La investigación sobre las irregularidades en documentos vehiculares se profundizó tras la detención del agente de tránsito Diego Fabrizzio R. P..

La Policía Nacional capturó al ciudadano este martes 12 de agosto en el sector Cristo del Consuelo, en Guayaquil.

Según detalló el ministro del Interior, John Reimberg, en la vivienda del funcionario se encontró una arma de fuego calibre 9mm. Además: 85 cartuchos, 20 placas vehiculares con sellos de siete cantones y comprobantes de pagos.

Las autoridades lo investigan por los supuestos delitos de tenencia de armas de fuego y falsificación de documentos de tránsito.

ATM iniciará una auditoría interna

Sobre esta detención, la ATM anticipó que se realizará una auditoría interna en la institución y que se ejecutará un proceso investigativo sancionatorio para el agente involucrado.

“El hecho ocurrido con un agente de tránsito no tiene relación alguna con las funciones ni competencias de la institución”, puntualizó la entidad en su mensaje.

Finalmente, la Agencia informó que se fortalecerán los operativos de control sobre estas irregularidades y solicitó a la ciudadanía tramitar sus procesos únicamente en centros autorizados,

El gerente general de la ATM, Fernando Navas, manifestó que la entidad habilitará en los próximos días un botón en la página web en el que los usuarios que realizaron el trámite con terceras personas podrán verificar la autenticidad de su RTV.



