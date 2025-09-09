La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró un supuesto centro de rehabilitación que funcionaba de manera ilegal en el sector de La Ferroviaria Alta, en el sur de Quito.

El operativo se llevó a cabo este 8 de septiembre de 2025 como parte de los controles rutinarios para verificar el cumplimiento de la normativa en establecimientos que atienden a personas en situación de vulnerabilidad.

Operativo se desarrolló en supuesto centro de rehabilitación

Durante la intervención, las autoridades hallaron a un adulto mayor reportado como desaparecido desde el 29 de agosto de 2025.

Según el hombre, fue trasladado al lugar en contra de su voluntad, luego de haber perdido la conciencia mientras se encontraba en estado etílico en el Centro Histórico.

De acuerdo con el testimonio compartido por el Municipio, él despertó encerrado en el centro que no contaba con ningún tipo de permisos municipales ni autorización sanitaria.

La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) asumió la verificación del caso.

📰 #BoletínDePrensa | 🚫 Clausuramos clínica clandestina en el sur de Quito.



📍 En la Ferroviaria Alta, en un supuesto centro de rehabilitación se encontró a un adulto mayor reportado como desaparecido desde el 29 de agosto. El caso fue trasladado a la DINASED para su… pic.twitter.com/PvhHRMwgcw — Agencia Metropolitana de Control (@amcquito) September 9, 2025

Condiciones precarias y denuncias de maltrato

Daniela Chalacán, instructora de la AMC, indicó que el sitio albergaba a 35 personas, algunas de las cuales relataron haber sido obligadas a salir a trabajar para conseguir dinero destinado a su propia manutención. Además, denunciaron maltratos y afirmaron que vivían en condiciones insalubres.

Familiares del adulto mayor hallado y de otros internos llegaron al lugar al conocer lo sucedido. Algunos afirmaron que pagaban 100 dólares mensuales. También se evidenciaron casos en los que allegados de las personas estaban retenidas allí.

Sanción e investigaciones

A decir de Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC, el responsable del centro será sancionado por operar sin permisos, con una multa de hasta ocho salarios básicos unificados (3 760 dólares). Adicionalmente, las autoridades judiciales investigarán si existen responsabilidades penales.

Según datos del Municipio de Quito, en lo que va de 2025, ya suman 12 clausuras, muchas por falta de permisos, riesgo para los internos y presuntas actividades ilícitas.

