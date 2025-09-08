Un adolescente de 16 años fue sentenciado como autor de un secuestro extorsivo en Quito, este lunes 8 de septiembre de 2025. El joven estaba acompañado de cuatro adultos al momento de cometer el delito.

El secuestro extorsivo que perpetró el adolescente en Quito y por el que recibió sentencia

Un adolescente de 16 años fue parte del grupo de cuatro personas que contrataron un servicio de taxi desde Carapungo, en el norte de Quito, con destino a Ambato.

Sin embargo, en el trayecto asaltaron y secuestraron al conductor, de 19 años.

Le golpearon con la cacha de un arma de fuego, lo amenazaron de muerte y lo mantuvieron oculto en la parte posterior del vehículo.

Después, lo abandonaron maniatado de pies y manos en el sector de La Armenia, en el Valle de los Chillos, en un área conocida como “vía de los perros”.

Los secuestradores se apropiaron del auto, dos teléfonos celulares y 100 dólares en efectivo.

El operativo de búsqueda

Tras la denuncia del robo del taxi, se desplegó un operativo de búsqueda.

Uno de los teléfonos fue rastreado por la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional mediante triangulación.

Con esa información se ejecutó un allanamiento en flagrancia en un domicilio de la parroquia Calderón, donde fueron aprehendidas cinco personas, incluido el adolescente.

La sentencia que recibió el adolescente autor de secuestro extorsivo en Quito

El adolescente declarado autor de secuestro extorsivo en Quito cumplirá cuatro años de internamiento institucional.

Los cuatro adultos con quienes se encontraba al momento de cometer el ilícito continúan inmersos en una investigación penal.

El Fiscal especializado en Justicia Juvenil N° 2 demostró ante el Juez que conoció la causa que el adolescente, de 16 años, participó en un evento delictivo ocurrido entre el 14 y 15 de junio de 2025.

Fiscalía demostró estos hechos mediante la presentación de testimonios de los agentes aprehensores, el informe forense de lesiones ocasionadas al conductor.

Además, el testimonio de la víctima y la denuncia del propietario del taxi, entre otros elementos de prueba.

