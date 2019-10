Municipio notificará a todas las operadoras de Quito por la paralización del servicio durante las protestas

LEA TAMBIÉN

Todas las operadoras de transporte público que trabajan en Quito serán notificadas por la Secretaría de Movilidad del Municipio, por no haber brindado servicio al público durante los 12 días que duraron las protestas en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles.

Así lo confirmó hoy, miércoles 16 de octubre del 2019, Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito. Sin embargo, el funcionario aclaró que eso no significa que las compañías serán sancionadas, sino que cada una tendrá un plazo para presentar sus pruebas de descargo y demostrar que sí salieron a laborar durante esos días o que sus unidades, conductores y ayudantes fueron víctimas de agresiones físicas.



“Los dos primeros días, antes de que las manifestaciones se tornen más agresivas, paralizaron la ciudad. Ese es un motivo para empezar a sancionar. Independiente de aquello se tendrá que verificar si es que no salieron a trabajar porque no existían las garantías o porque simplemente fue de manera premeditada”, manifestó Abad.



Para eso, los fiscalizadores de la Secretaría de Movilidad recogieron la información de registro fotográfico y documental para presentarlo como pruebas dentro de los procesos administrativos.



Así, luego se conocerá qué firmas no cumplieron con su deber y las causas que les obligaron a paralizarse.



Abad agregó que en la capital funcionan aproximadamente 200 operadoras y todas ellas serán notificadas. Posteriormente, después del análisis de cada caso, la Secretaría de Movilidad tomará resoluciones. “Empezamos a notificar desde hoy ya que pudimos recoger la información”.



Asimismo, se analizará a quienes incrementaron las tarifas del transporte de manera arbitraria sin una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito.



Esto ocurre luego de que, al inicio de las protestas, el pasado 4 de octubre, el Municipio exhortó a las operadoras de transporte a normalizar sus actividades "de manera inmediata". En el documento les advirtió que si esto no sucede se iniciarán procesos administrativos sancionadores de suspensión o revocatoria de los contratos y permisos de operación otorgados por el Distrito.



Hizo un llamado especial a las operadoras de transporte público que brindan el servicio de alimentación al Sistema Metropolitano de Transporte.