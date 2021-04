El Concejo de Quito aprueba Ordenanza que busca erradicar utilización progresiva del plástico de un solo uso en la capital

Con la venia de los 21 concejales y el alcalde, Jorge Yunda, el Concejo Metropolitano aprobó en segundo debate el proyecto de Ordenanza para la reducción progresiva de plásticos de un solo uso y el fomento al desarrollo de sustitutos reutilizables, biodegradables y compostables.

Con esta iniciativa se busca evitar que los diferentes establecimientos comerciales de la ciudad dejen de entregar, de a poco, los plásticos de un solo uso como cubiertos plásticos, envases, tarrinas, sorbetes y otros insumos desechables.



El primer debate del proyecto se realizó en junio del 2020, aunque el proyecto como tal se empezó a trabajar en el Concejo de la Administración municipal anterior. Busca a largo plazo que ya no se entreguen este tipo de plásticos.



El concejal Juan Manuel Carrión, presidente de la Comisión de Ambiente, dijo que la iniciativa espera, además, cambiar el comportamiento de la ciudadanía en miras del cuidado del ambiente. La Ordenanza, agregó, se enmarca con lo que indica la Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de un Solo Uso, que fue aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre pasado.



En esta normativa se incluye un estímulo a la creación de sustitutos al plástico de un solo uso, como alternativas para las personas. Según el concejal, la idea es que eso se cumpla por completo al menos en los próximos tres años.



La concejala Andrea Hidalgo, vicepresidenta de la Comisión de Ambiente, agregó que esta iniciativa también ha sido analizada con el sector productivo que está involucrado en la producción de este tipo de material.



Ella recalcó que los tiempos determinados para aplicar la prohibición de entrega de este producto es el adecuado. Insistió que es una “oportunidad para nuestra ciudad” para contar con un manejo diferenciado de los desechos.



El concejal Omar Cevallos comentó que el objetivo a largo plazo es el de cambiar el comportamiento social para que así se cumpla la erradicación paulatina del plástico. Por eso pidió que se incluyan planes educativos complementarios para enseñar –principalmente a los estudiantes- la importancia de no usarlo.



La concejala Blanca Paucar opinó que la erradicación del uso de plástico es una costumbre por lo que recalcó en la importancia de la educación para que la Ordenanza tenga el efecto que busca.



El alcalde Yunda felicitó la aprobación de esta ordenanza que contempla varias aristas no solo ligadas al cuidado ambiental.



En la normativa se incluyó que la Agencia Metropolitana de Control deberá entregar en dos meses, un plan de control para el cumplimiento de la misma.